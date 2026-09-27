La Policía Ambiental Minera (PAM) de Mendoza dispuso el cese de actividades en una cantera de piedra laja ubicada en el departamento de San Rafael, luego de constatar que el establecimiento utilizaba explosivos que no habían sido declarados ni autorizados por la autoridad minera. El procedimiento derivó en la imputación prevista en el artículo 203, incisos C y D, del Código de Procedimiento Minero de Mendoza, y la situación fue puesta en conocimiento de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).

El caso se originó de manera fortuita: durante una actividad de vinculación educativa realizada en el Complejo Minero Fabril Sierra Pintada, los participantes percibieron una detonación proveniente de una cantera cercana. Ante esa situación, inspectores de la Delegación San Rafael de la PAM se trasladaron al lugar para verificar el origen de la explosión y las condiciones en que se desarrollaban las tareas.

Qué encontraron

Durante la inspección, los agentes constataron que la cantera contaba con autorización para operar bajo el procedimiento de Informe de Partida —un mecanismo que permite iniciar actividades mientras se completa la tramitación—, pero el uso de explosivos no figuraba entre las actividades declaradas. Esa diferencia es la que derivó en la clausura.

"Ante una irregularidad de estas características, corresponde detener las actividades, labrar las actuaciones e informar a los organismos competentes", señaló Guillermo Bickham, jefe de la Policía Ambiental Minera.

Por su parte, el director de Minería de Mendoza, Jerónimo Shantal, destacó el operativo como una muestra de la capacidad de fiscalización del organismo: "Este tipo de intervenciones demuestra la importancia de la presencia territorial y de la capacidad de respuesta de nuestros equipos ante cualquier situación que pueda comprometer el cumplimiento de la normativa minera y las condiciones de seguridad".

La PAM labró las actuaciones correspondientes y dispuso el cese inmediato de las tareas. La ANMaC, organismo nacional encargado del control de materiales controlados, quedó a cargo de evaluar la dimensión específica de la irregularidad en materia de explosivos. Desde la Dirección de Minería mendocina señalaron que los controles en canteras, proyectos y establecimientos vinculados con la actividad continuarán en distintos puntos de la provincia.