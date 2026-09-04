La Secretaría de Energía autorizó a Genneia Energía a operar como comercializadora en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), una medida que le permite comprar y vender energía producida y consumida por terceros. La habilitación, formalizada a través de la Resolución 229/2026, amplía el margen de actuación de la empresa entre la generación y los grandes usuarios.

En términos prácticos, la medida no crea nueva capacidad de generación ni resuelve por sí sola el transporte eléctrico, pero sí le da a la compañía una herramienta adicional para estructurar contratos de abastecimiento. Genneia ya podía vender la energía de sus parques como generadora, pero ahora su vehículo comercial podrá administrar generación y demanda ajenas y reunir distintas fuentes detrás de una sola oferta.

Para una mina, eso puede significar un único interlocutor para el contrato de largo plazo, la trazabilidad renovable y un consumo complejo. Los proyectos de cobre y oro necesitan escala, precios previsibles y menores emisiones. Genneia ofrece PPA en el MATER, autogeneración y esquemas híbridos. Como comercializadora podrá completar el perfil horario solar con otras fuentes, respaldo o almacenamiento.

Base operativa en San Juan

La autorización toma mayor peso por la presencia de Genneia en San Juan. La empresa cuenta con cuatro centros solares operativos en la provincia. Si se contabilizan por separado las tres etapas de Ullum, son seis unidades de generación. En conjunto suman 349,2 MW y cerca de 800.000 paneles, con una producción anual informada o estimada de unos 960.000 MWh.

El detalle de los parques muestra esa base física: Ullum I, II y III, en Ullum, aportan 82 MW; Sierras de Ullum, también en Ullum, suma 78 MW; Tocota III, en Iglesia, agrega 60 MW; y San Juan Sur, en Sarmiento, incorpora 129,2 MW. Este último, operativo desde junio de 2026, representa la inversión más reciente de la compañía en la provincia.

Esa escala mejora su posición para negociar con grandes proyectos, aunque no reemplaza las obras de transporte ni el respaldo que exige una mina.

Competencia en el mercado provincial

Genneia no actúa en un mercado vacío. Su rival más visible para la minería es YPF Luz, que opera Zonda en Iglesia, con 100 MW. También compite con Central Puerto, que a través de su afiliada Proener adquirió el Parque Solar Guañizuil 2A, también en Iglesia.

Entre los operadores de menor escala aparecen 360Energy con Cañada Honda, en Sarmiento, Solargen/Sidersa en Ullum y Coral Energía con San Pedro, en Calingasta.

La competencia no se limita a empresas con activos locales. También intervienen comercializadores nacionales sin generación propia en la provincia, por lo que la nueva habilitación fortalece la capacidad de Genneia para ofrecer un contrato integral y no solo la energía de un parque determinado.

Lo que sigue pendiente

La resolución, sin embargo, no resuelve las variables que condicionan el abastecimiento minero en San Juan. Siguen pendientes las líneas de transporte, las estaciones transformadoras, las conexiones y el respaldo para operaciones continuas, en especial para proyectos cordilleranos.

También queda abierta la discusión sobre qué obras se construirán, quién las financiará y cómo se garantizará el suministro nocturno o de respaldo.

En ese contexto, la habilitación comercial de Genneia refuerza su capacidad para negociar con proyectos como Vicuña, Los Azules y Veladero, además de iniciativas futuras. El próximo paso dependerá de cómo se traduzcan esos 349,2 MW solares y las soluciones híbridas en suministro firme, competitivo y conectado a la cordillera, algo que sigue atado a la infraestructura eléctrica disponible y a las definiciones de inversión que adopten los actores del sector.