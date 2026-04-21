El sedentarismo infantil se convirtió en una preocupación creciente a nivel mundial y especialistas advierten que la clave para revertirlo está en lograr que los niños vean el ejercicio físico como una actividad placentera y no como una obligación. Según expertos, el problema impacta no solo en lo físico, sino también en lo emocional y social.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la falta de actividad física en la infancia está vinculada al aumento de la obesidad, enfermedades cardiovasculares y trastornos metabólicos a edades cada vez más tempranas. Además, también puede afectar la autoestima y favorecer cuadros de ansiedad o depresión.

Frente a este escenario, los especialistas recomiendan comenzar con pequeños estímulos que permitan asociar el movimiento con el juego. Actividades recreativas, deportes en equipo o simplemente salir a pasear pueden ser el punto de partida para generar hábitos saludables.

Otro aspecto clave es limitar el tiempo frente a pantallas, ya que celulares, videojuegos y redes sociales suelen desplazar otras actividades fundamentales para el desarrollo físico y cognitivo. En ese sentido, remarcan que la infancia es una etapa decisiva para incorporar hábitos que se mantendrán en la vida adulta.

También destacan el rol de la familia: los niños tienden a imitar conductas, por lo que ver a sus padres o adultos cercanos realizar actividad física aumenta las probabilidades de que ellos también se interesen por el ejercicio. Generar rutinas compartidas, como caminatas o juegos al aire libre, puede ser determinante.

Por último, los expertos coinciden en que no se trata de imponer exigencias, sino de encontrar actividades que resulten atractivas para cada niño. El objetivo es que el ejercicio deje de ser visto como un esfuerzo y pase a formar parte de su vida cotidiana como una experiencia positiva y disfrutable.