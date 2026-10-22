Después de jornadas con temperaturas agradables y condiciones cambiantes, San Juan experimentará un marcado descenso térmico durante los próximos días. Según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima caerá 7°C entre el jueves y el domingo, jornada en la que el termómetro llegará solamente a los 17°C.

Para este jueves 22 de octubre se espera una mínima de 13°C y una máxima cercana a los 24°C. Además, durante las primeras horas todavía podrían mantenerse algunas condiciones de inestabilidad, mientras que el viento del sector Sur acompañará el ingreso de aire más fresco.

La disminución de las temperaturas continuará durante el viernes. Para esa jornada, el organismo nacional anticipa registros que oscilarán entre los 12°C y los 22°C.

El domingo será el día más fresco

El sábado 24 la máxima volverá a bajar y alcanzará los 21°C, con una mínima prevista de 13°C. Sin embargo, el cambio más significativo llegará durante el domingo 25.

Para esa jornada, el SMN anticipa una mínima cercana a los 10°C y una máxima de solo 17°C. De esta manera, en apenas tres días la temperatura máxima descenderá 7°C respecto de los 24°C pronosticados para el jueves.

El registro llamará particularmente la atención por producirse en plena primavera, cuando San Juan ya comenzó a atravesar jornadas con temperaturas superiores a los 20°C e incluso algunos períodos considerablemente más cálidos.

El descenso, sin embargo, no se extendería durante buena parte de la próxima semana. El pronóstico anticipa una recuperación desde el lunes 26, cuando se esperan unos 11°C de mínima y 22°C de máxima.

Para el martes 27, el termómetro volvería a subir hasta los 24°C, con una mínima estimada de 14°C. Así, después del marcado descenso previsto para el domingo, San Juan recuperaría rápidamente condiciones más templadas.