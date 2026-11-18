El escenario meteorológico e hidrológico en la provincia de San Juan vuelve a registrar variables imprevistas en plena primavera. De cara a los próximos días y al inminente desarrollo de la Fiesta Nacional del Sol (FNS) 2026, el climatólogo Germán Poblete analizó las variables del tiempo para la región y lanzó una advertencia sobre la cuenca andina. Según advirtió el especialista, el flujo del oeste asociado al viento Zonda del jueves podría provocar una nevada extemporánea en la cordillera, un fenómeno atípico que alterará la dinámica estacional del deshielo.

Poblete detalló que el ingreso de esta nevada tardía en alta montaña sumará masa sólida a las cumbres en lugar de acelerar el derretimiento del manto nival acumulado. En términos hidrológicos, esta precipitación nival actúa como un freno efectivo al escurrimiento natural hacia los cauces provinciales. En vez de generar un aporte hídrico inmediato hacia los valles sanjuaninos, la acumulación fresca consolida la superficie helada y retrasa el incremento del flujo de agua que habitualmente se espera para esta altura del año.

Impacto en los ríos sanjuaninos

El comportamiento térmico reciente en la provincia ha presentado marcadas oscilaciones. Si bien los picos de 40°C y 41°C registrados el jueves y viernes de la semana pasada provocaron crecidas temporarias en los ríos de Calingasta e Iglesia, el rápido regreso de la cobertura nubosa y el constante viento del sector sur volvieron a moderar las temperaturas. Esta atenuación hizo que el caudal del río San Juan aumente de forma paulatina y con intervalos, manteniéndose por debajo de los valores habituales para mediados de noviembre.

El diagnóstico climático de la temporada

Al evaluar la marcha del tiempo en lo que va del año, Poblete calificó el comportamiento climático de esta temporada como "completamente anómalo", tras un mes de octubre inusual y un noviembre sin calor sostenido. El meteorólogo remarcó que las irrupciones de viento fresco neutralizan los periodos cálidos antes de que logren consolidar una fusión nival acelerada en alta cordillera.

"Una nueva nevada en alta montaña sumará masa sólida en lugar de acelerar el derretimiento, lo que frena el escurrimiento hacia los cauces", reafirmó el climatologo al explicar la conducta del sistema hídrico provincial.

Pronóstico extendido para el fin de semana y la FNS

Respecto a las condiciones en el llano, el pronóstico extendido indica que este miércoles 18 transcurrirá con parámetros agradables, registrando una máxima de 29°C y presencia de brisa del sur. El cambio más notorio llegará el jueves 19 de noviembre, cuando la interacción entre un centro de alta presión en el centro de Chile y una baja presión en Cuyo genere viento Zonda en superficie durante la tarde (con mayor intensidad entre las 15 y las 19 hs) y una máxima de 33°C, rotando al sur hacia las 21 hs. Para el viernes 20, inicio de la FNS, un leve frente frío ubicará la máxima en 28°C. El sábado 21 las nubes elevarán el termómetro a 33°C, y el domingo 22 retornará el viento sur con 30°C de máxima.

Alivio térmico en el Gran San Juan y precipitaciones ailadas

Finalmente, Poblete explicó el origen de las brisas frescas nocturnas y matutinas en el Gran San Juan. El fenómeno responde a tormentas en áreas vecinas donde la evaporación del agua enfría el aire y desplaza masas densas al valle. Asimismo, descartó lluvias relevantes en el llano provincial, salvo chances aisladas en 25 de Mayo y Sarmiento.