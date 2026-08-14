Un grupo de vecinos están en estado de hartazgo y desesperación por la filtración de aguas residuales que afectan unas diez cuadras del populoso complejo residencial de Rawson.

El epicentro del problema es la filtración de aguas residuales que afecta las calles Vélez Sársfield, Andrade y Florida, donde la realidad se ha vuelto completamente inhabitable para decenas de familias que residen en la zona que comprende unas diez cuadras.

De acuerdo a lo explicado por los propios vecinos, hace dos años la Municipalidad de Rawson llevó a cabo la instalación de la red de cloacas en el barrio. Sin embargo, la obra jamás fue habilitada formalmente por las autoridades. Ante la falta de respuestas oficiales por una concreta solución y la extrema necesidad del servicio, la situación empeoró porque algunos particulares realizaron conexiones clandestinas que terminaron por colapsar el sistema inactivo.

Actualmente, el panorama en esta zona es alarmante, porque las calzadas están completamente inundadas de aguas servidas, lo que genera olores nauseabundos constantes y un foco de infección crítico.

Los vecinos conviven a diario con la proliferación de mosquitos, roedores y bacterias, poniendo en severo riesgo la salud de niños y ancianos. A esta situación se suma el deterioro total del asfalto, destruido por el flujo permanente de dichos líquidos, lo que ha generado pozos de gran tamaño que dificultan el tránsito y el acceso de servicios de emergencia.

A pesar de haber presentado reiteradas notas formales ante Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) y la Municipalidad de Rawson, los damnificados aseguran no haber recibido ninguna respuesta ni plan de contingencia hasta el momento.

Demandas insatisfechas

Por este motivo, DIARIO HUARPE se comunicó con la señora Miriam Madrid, habitante de la zona afectada y comerciante local, que explicó en profundidad el estado de situación: “Las cloacas se hicieron como hace 4 años atrás, se dijo que a los 2 años nos iban a habilitar, pero nunca ocurrió porque están mal hechas. La obra la ejecutó una empresa de Mendoza, pero finalmente, la obra estuvo mal hecha. El problema es que nuestro barrio de más de 60 años, los pozos negros no dan abasto”, contó.

“Algunas familias pudieron construir un nuevo pozo, pero ya no sirven porque también están llenos. Hubo gente, además, que hizo conexiones clandestinas a las cloacas y como no tienen dónde drenar, los caños instalados terminaron reventándose y todo se brotó a la superficie. Toda esta agua servida que corre en la calle provocó tremendos cráteres porque son unos pozos que destruyeron el pavimento”, relató con indignación.

“Desde el verano pasado venimos reclamando y nadie, ninguna institución nos da una solución real y tampoco nos toman en serio, parece que no importamos a nadie”, comentó Miriam.

Al atravesar la zona, efectivamente se comprueba lo irrespirable que resulta el aire, dado el mal olor que impregna el lugar. Cuando este grupo de vecinos auto convocados hicieron las presentaciones y notificaciones a OSSE, estuvieron cuadrillas revisando y tomando muestras fotográficas, pero después de esa visita no tuvieron más novedades sobre el caso, según manifestaron las personas denunciantes.

En cuanto a la respuesta de la municipalidad de Rawson, la vecina relató: “lo que nos dijeron que no tienen más recursos en el presupuesto para afrontar el problema, porque la Nación no manda dinero de coparticipación. Y desde OSSE tampoco nos dan respuesta certera. Además, contactamos a la empresa constructora Federico Hermanos y resulta que está en quiebra”, expresó y agregó: “nadie se hace responsable de nada, porque nos dicen que no hay presupuesto, entonces ¿por qué no piden al gobierno de la provincia, o al gobierno de la nación?, para eso votamos a un intendente para que nos de soluciones”, cuestionó la comerciante.

Por otro lado, tampoco pueden canalizar los reclamos a la Unión Vecinal del Barrio Güemes porque argumentan que está intervenida y no tienen comisión directiva en ejercicio. “No sabemos en qué condición está la unión vecinal, por eso, todo lo que estamos tratando de tomar el problema por nuestros propios medios, al menos los damnificados directos”, contó Miriam.

Los próximos pasos de este grupo de vecinos es realizar presentaciones a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Defensoría del Pueblo.



