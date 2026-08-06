El fenómeno climático de El Niño ya se manifiesta con vigor en la región, trayendo consigo un cambio drástico en el régimen de precipitaciones y nevadas. Ante este escenario, el Consejo Hídrico Federal (COHIFe) ha emitido una serie de recomendaciones críticas para todas las provincias argentinas. En diálogo con DIARIO HUARE, Sergio Marinelli, superintendente general de Irrigación de Mendoza y vicepresidente del COHIFe, detalló las prioridades para mitigar los daños que podrían derivar del exceso de agua previsto para los próximos meses.

Prioridad en la infraestructura de drenaje

La principal directriz del COHIFe a los funcionarios provinciales es la necesidad imperiosa de mantener y rescatar la infraestructura de drenaje y cauces. Marinelli explicó que, tras años de escasez hídrica, es habitual que se descuide el mantenimiento de los desagües porque "no hay agua que evacuar". Sin embargo, ante la llegada de "la otra cara de la moneda" —el exceso de agua—, estos sistemas resultan vitales para evitar daños y complicaciones.

“Lo lógico es prevenir manteniendo y rescatando toda esa red de drenajes para que el agua fluya libremente”, señaló el funcionario.

Marinelli advirtió que, durante lluvias intensas o escurrimientos abundantes, la red de riego no se utiliza para conducir agua a las propiedades, sino que todo el sistema debe derivar los excedentes por los drenajes naturales y artificiales para evitar inundaciones en zonas cultivadas y áreas urbanas.

El riesgo en los cauces y zonas aluvionales

Otro punto de alarma identificado por el Consejo es el estado de los cauces de los ríos, especialmente en zonas áridas y semiáridas. Marinelli destacó que es común encontrar asentamientos o desviaciones generadas por extracciones de ripio en cauces que normalmente están secos. “Lo primero es tener ordenado que el cauce del río esté en condiciones para que el agua fluya naturalmente sin afectar las riberas”, subrayó.

El vicepresidente del COHIFe recordó que existen programas nacionales en la Secretaría de Recursos Hídricos que contemplan planes de riesgo hidrológico, los cuales son transmitidos a cada jurisdicción para su implementación según sus características topográficas.

En regiones como Cuyo, la pendiente y la cercanía al piedemonte elevan el riesgo de problemas aluvionales que pueden poner en peligro la vida humana y las propiedades.

Sobre el uso de la geoingeniería para atenuar impactos

En las últimas semanas, medios nacionales han difundido información sobre la posibilidad de usar mecanismos de geoingeniería para debilitar El Niño y sus efectos negativos. No obstante, Marinelli fue categórico al asegurar que en el ámbito del COHIFe no se ha discutido el uso de estas tecnologías de manipulación climática para reducir los impactos en el país. Aunque no descartó que otros organismos del Estado Nacional puedan estar analizando estas opciones, dada la fragmentación de la gobernanza hídrica que existe en Argentina.

Con la geoingeniería buscan inyectar aerosoles en la atmósfera para enfriar el océano y debilitar El Niño.

Martinelli aclaró que el Consejo se enfoca en la gestión de la información y la coordinación de políticas concretas basadas en infraestructura y prevención tradicional.

“Estamos tratando desde el COHIFe de agrupar absolutamente toda la información que se genera para que haya conclusiones comunes que le sean útiles a las provincias”, afirmó.

Proyecciones y organización federal

El COHIFe funciona como la instancia federal para el tratamiento estratégico de los recursos hídricos en el país. Está integrado por todas las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado Nacional, organizándose regionalmente en grupos como COHICU (La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis), COHINEA (Chaco, Formosa y Misiones), COHINOA (Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán), COHILI (Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes), COHICEN (Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Ciudad de Bs. As.), COHIPA (Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur).

La coordinación entre estos bloques es fundamental, ya que los efectos de El Niño pueden variar desde inundaciones severas en el noreste hasta nevadas extraordinarias en la cordillera, como las que ya se están registrando en San Juan, Mendoza y Neuquén. Según las proyecciones, existe un 81% de probabilidad de que el fenómeno alcance una intensidad muy fuerte hacia fines de 2026 y principio del 2027 (desde octubre hasta febrero), lo que obligará a las autoridades hídricas de las provincias a mantener la guardia alta durante todo el periodo que dure el extraordinario fenómeno climático.