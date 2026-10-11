Colapinto abandonó el Gran Premio de Singapur por una falla en su Alpine

Franco Colapinto volvió a sufrir problemas mecánicos en su Alpine y abandonó el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 durante la vuelta 31, cuando intentaba avanzar en el clasificador. El argentino había conseguido ganar una posición en la largada y llegó a ubicarse en el puesto 14, pero una falla en el suministro de energía terminó con su participación.

El inconveniente se manifestó desde las primeras vueltas. Por radio, el piloto informó que el despliegue de energía de la batería no funcionaba correctamente, una situación que condicionó su rendimiento durante la carrera disputada este domingo 11 de octubre en el circuito callejero de Marina Bay.

A pesar de los problemas, Colapinto logró superar a Arvid Lindblad en la vuelta 10 y mantenerse cerca de Carlos Sainz. Sin embargo, la pérdida de rendimiento le impidió continuar con su avance y, finalmente, debió detener el monoplaza y abandonar.

Una falla que se repitió durante el fin de semana

El abandono en el Gran Premio se produjo después de que el argentino tampoco pudiera completar la carrera Sprint del sábado, cuando un problema técnico relacionado con la batería lo obligó a retirarse.

La repetición de los inconvenientes volvió a complicar el fin de semana de Alpine. Durante la carrera principal, Colapinto reportó nuevas inconsistencias en el suministro de energía, aunque inicialmente pudo continuar en pista y disputar posiciones con sus rivales.

El argentino buscaba completar una carrera competitiva en Singapur, un circuito urbano exigente por sus características y por las dificultades para adelantar. No obstante, el desperfecto mecánico frustró sus posibilidades de avanzar y sumar experiencia en la prueba principal.

Verstappen lideraba el Gran Premio

Mientras Colapinto quedaba fuera de competencia, Max Verstappen encabezaba la carrera con su Red Bull y buscaba conseguir su primera victoria en el circuito de Marina Bay. Charles Leclerc y Lewis Hamilton ocupaban las posiciones siguientes, en una disputa por el podio.

Al cumplirse la vuelta 37 de las 62 previstas, Verstappen mantenía el liderazgo, seguido por Leclerc y Hamilton. La carrera también había registrado el abandono del brasileño Gabriel Bortoleto, quien sufrió un problema en la caja de cambios durante las primeras vueltas.

Para Colapinto, el abandono representó otro contratiempo en un fin de semana marcado por las fallas técnicas de su monoplaza. La reiteración de los problemas con la energía dejó nuevamente bajo la lupa la fiabilidad del Alpine, en una competencia en la que el argentino había comenzado a recuperar posiciones antes de quedar fuera de carrera.