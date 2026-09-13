Franco Colapinto cerró un fin de semana para el recuerdo en el Gran Premio de España de Fórmula 1. Después de terminar séptimo y sumar seis puntos para Alpine, el argentino protagonizó una de las imágenes más emotivas de la jornada al recibir una bandera argentina de un comisario de pista y hacerla flamear desde su auto.

Horas después de la carrera, Colapinto utilizó sus redes sociales para agradecerle especialmente al hombre que tuvo el gesto. En una historia de Instagram publicó su foto y escribió: “El ídolo que me dio la bandera. Gracias, crack”.

El piloto también celebró el resultado obtenido en el flamante circuito de Madring y destacó que pudo aprovechar las oportunidades durante un fin de semana que había comenzado con dificultades en las prácticas.

El argentino había largado desde el noveno puesto luego de alcanzar la Q3 en la clasificación del sábado. Tras completar las 57 vueltas, cruzó la meta séptimo y consiguió otros seis puntos para el campeonato.

El hombre detrás del emotivo gesto es Gabriel Andrijciw, un argentino que vive en Madrid desde el año 2000 y que tuvo este fin de semana su primera experiencia como comisario en una carrera de Fórmula 1.

Andrijciw contó que siempre lleva consigo una bandera argentina y que su intención era simplemente demostrarle su apoyo a Colapinto. El gesto no estaba preparado: cuando vio acercarse el Alpine, levantó la bandera y el piloto frenó para recibirla.

Colapinto también le dedicó otro agradecimiento en su publicación y dejó un mensaje de cara a lo que viene: “A seguir, vamos por mucho más”.

Con el séptimo puesto conseguido en España, el piloto de Alpine llegó a 27 puntos en la temporada y se ubica 12° en el Mundial de pilotos después de 14 Grandes Premios.

La próxima presentación de Colapinto será en el Gran Premio de Azerbaiyán. La carrera está prevista para el sábado 26 de septiembre.