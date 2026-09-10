Franco Colapinto se prepara para afrontar por primera vez el circuito de Madrid, que recibirá a la Fórmula 1 con un trazado considerado complejo por sus características. El argentino describió la pista como “picante” y destacó la dificultad que presentan sus curvas y los muros cercanos.

El circuito está ubicado en el predio ferial IFEMA y cuenta con pendientes, curvas reviradas y ciegas, además de una fuerte frenada en la curva cinco. La Monumental, con un peralte de 13,5 grados, es otra de las características señaladas en la previa.

La mirada de Colapinto

“Es una pista picante, difícil. Es muy difícil, de las más difíciles de la temporada, sin dudas”, sostuvo Colapinto durante una charla con ESPN. El piloto también explicó que completar una vuelta perfecta en el simulador resulta casi imposible por la cantidad de curvas.

El argentino describió las curvas como traicioneras y ciegas, con entradas en bajada y frenadas mientras el auto dobla. También remarcó que el nivel de concentración será importante durante la carrera y que la clasificación tendrá una exigencia especial.

El objetivo de Alpine

Colapinto señaló que el objetivo será llegar a la Q3 y buscar una vuelta excelente en la clasificación. El piloto consideró que quien pueda llevar el auto un poco más al límite tendrá la posibilidad de marcar la diferencia.

Alpine viene de un buen fin de semana en Monza, donde Pierre Gasly consiguió una sorprendente pole position. El equipo también mostró velocidad y rendimiento después de las actualizaciones incorporadas al auto.

La expectativa tras Monza

Consultado sobre si esperaba un rendimiento similar al de Italia, Colapinto respondió que sería más difícil porque Monza favoreció especialmente al Alpine en las rectas. Sin embargo, destacó que la actualización aplicada al auto fue positiva y permitió colocarlo en una ventana de funcionamiento mucho mejor.

El argentino también recordó el error cometido en Monza cuando peleaba por el tercer lugar y se despistó en Lesmo. Colapinto reconoció que perder una oportunidad así duele, aunque se mostró conforme con la performance general del auto.