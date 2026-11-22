Franco Colapinto consiguió una destacada actuación en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, donde finalizó en el sexto puesto y volvió a igualar su mejor resultado en la máxima categoría del automovilismo. El piloto argentino había largado desde la novena posición, sumó ocho puntos y protagonizó una carrera en la que pudo competir directamente con equipos de mayor rendimiento.

Después de la competencia, el representante de Alpine manifestó su satisfacción por el resultado y destacó la posibilidad de pelear con los principales protagonistas de la categoría. "Fue lindo haber peleado con los equipos de adelante", expresó el argentino al analizar su desempeño.

Una carrera para volver a ilusionarse

Colapinto completó una actuación que le permitió repetir el sexto puesto que había conseguido anteriormente en el Gran Premio de Canadá, disputado en Montreal en mayo de 2026. Seis meses después, el piloto volvió a ubicarse entre los seis mejores y consiguió sumar unidades importantes para el campeonato.

La victoria en Las Vegas quedó en manos de Max Verstappen, mientras que Lando Norris y Oscar Piastri completaron el podio. Por su parte, Pierre Gasly, compañero de equipo de Colapinto en Alpine, terminó en la quinta posición.

Las dificultades que atravesó durante la competencia

Más allá del resultado, el argentino reconoció que las primeras vueltas fueron complicadas debido al comportamiento de los neumáticos blandos. Según explicó, tuvo problemas de adherencia, bloqueos y deslizamientos que dificultaron su rendimiento en el comienzo de la carrera.

"Fue una carrera larga, creo que divertida para los fanáticos, divertida para ver", expresó Colapinto. También destacó la importancia de haber podido sumar puntos junto con el quinto puesto conseguido por Gasly.

La satisfacción de competir con los equipos líderes

Uno de los aspectos que más valoró el piloto fue la posibilidad de superar a representantes de Ferrari y McLaren durante el desarrollo de la competencia. "Poder adelantar a los McLaren y a los Ferrari es muy divertido para nosotros, y es algo que no podemos hacer muy seguido", señaló.

Además, remarcó que desde el Gran Premio de Monza no habían vuelto a tener una oportunidad similar de competir directamente con esas escuderías. La actuación en Las Vegas representó así un resultado positivo para Alpine y una nueva demostración del crecimiento deportivo del argentino.