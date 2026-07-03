Franco Colapinto terminó 14° en la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 y largará desde esa posición este sábado, a partir de las 8 (hora argentina), en el histórico circuito de Silverstone. La gran figura de la jornada fue Lewis Hamilton, quien consiguió la pole con Ferrari tras marcar el mejor tiempo del viernes.

El piloto argentino de Alpine logró superar sin inconvenientes la SQ1, pero no pudo dar el salto a la tercera y última instancia clasificatoria. En la SQ2 registró un tiempo de 1m29s983, insuficiente para meterse entre los diez mejores y avanzar a la definición.

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, fue 11°, apenas a un paso de la SQ3. El francés giró 0s501 más rápido que Colapinto, aunque tampoco le alcanzó para ingresar al corte definitivo.

Tanto Colapinto como Gasly esperaron hasta los instantes finales de la SQ2 para salir a pista con el objetivo de aprovechar la evolución del asfalto. Esa estrategia les permitió completar una sola vuelta rápida, pero el intento no fue suficiente para mejorar sus posiciones.

Hamilton, en tanto, volvió a mostrar un rendimiento sobresaliente y selló la pole sprint con un tiempo de 1:28.376. El británico confirmó el gran nivel exhibido durante toda la jornada, ya que previamente también había sido el más veloz en la práctica libre.

Detrás del siete veces campeón del mundo se ubicaron Kimi Antonelli, con Mercedes, a apenas 0s011, mientras que Max Verstappen, con Red Bull, quedó tercero a 0s321. Charles Leclerc completó los cuatro primeros lugares con la otra Ferrari, a 0s327 del líder.

Con este resultado, Hamilton se posiciona como uno de los principales candidatos para quedarse tanto con la carrera sprint del sábado como con el Gran Premio del domingo, mientras que Colapinto buscará avanzar posiciones y sumar experiencia en uno de los escenarios más emblemáticos del calendario de la Fórmula 1.