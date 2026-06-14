El piloto argentino Franco Colapinto terminó en el 13° puesto en la clasificación del Gran Premio de Barcelona y largará desde esa posición en la carrera de este domingo, tras un fin de semana marcado por la frustración y los problemas de rendimiento.

El pilarense no ocultó su enojo tras bajarse del auto y protagonizó un momento de tensión en boxes cuando uno de sus mecánicos, en un intento por refrigerar el monoplaza, lo roció accidentalmente con hielo seco en el rostro.

La situación generó preocupación, ya que este tipo de contacto puede provocar quemaduras en la piel e incluso afectar la visión, aunque afortunadamente el piloto no sufrió consecuencias físicas.

El episodio se viralizó rápidamente en redes sociales y despertó críticas de los fanáticos, que cuestionaron el accionar del equipo por el riesgo innecesario.

Más allá del incidente, Colapinto apuntó directamente contra el rendimiento del auto, al que calificó como “un desastre” tras la sesión clasificatoria.

“Traté de ir con el cuchillo entre los dientes, pero el auto no hace lo que quiero. Se me fue en varias curvas, fue muy frustrante”, expresó el piloto, visiblemente molesto.

También remarcó que el equipo realizó múltiples cambios en la configuración durante el fin de semana, sin encontrar soluciones: “Di vuelta el auto para la FP3 y para la clasificación, pero nada funciona”.

A pesar del mal resultado, el argentino se mostró enfocado en la carrera y confía en poder avanzar posiciones: “Largando 13 hay posibilidades, no estamos tan lejos de los puntos”.

La carrera del Gran Premio de Barcelona se disputará este domingo desde las 10.00, en una nueva oportunidad para que Colapinto busque revertir un fin de semana complicado.