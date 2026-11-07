La clasificación del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 estuvo marcada por las intensas lluvias que afectaron a la ciudad de San Pablo y complicaron el desarrollo de la actividad en el circuito de Interlagos. En una jornada atravesada por las condiciones climáticas adversas, Lando Norris se quedó con la pole position, mientras que Franco Colapinto terminó 17° en la clasificación, pero largará desde el puesto 15° este domingo.

La lluvia demoró la clasificación en Interlagos

La sesión clasificatoria, que estaba prevista para comenzar a las 15 (hora argentina), debió ser paralizada durante una hora y media debido a una intensa tormenta eléctrica y las precipitaciones que dejaron la pista prácticamente anegada. La decisión se tomó para evitar riesgos para los pilotos ante las dificultades para circular con normalidad.

Cuando se reanudó la actividad, los competidores salieron a buscar sus mejores tiempos sobre una pista muy complicada. Colapinto finalizó la Q1 en el puesto 17°, por delante de su compañero de Alpine, el francés Pierre Gasly, quien terminó 18°.

Las sanciones que beneficiaron al argentino

Aunque ninguno de los dos pilotos de Alpine consiguió avanzar a las siguientes instancias, ambos mejorarán sus posiciones para la carrera del domingo. Esto se debe a las penalizaciones aplicadas a cinco competidores por modificaciones en componentes de sus unidades de potencia.

Entre los sancionados aparecen Max Verstappen y Sergio Pérez, quienes recibieron 30 puestos de penalización, mientras que Lewis Hamilton largará desde el fondo. Charles Leclerc recibió una sanción de 10 lugares y George Russell deberá retroceder cinco posiciones.

De esta manera, Colapinto ocupará el puesto 15° de la grilla de partida, mientras que Gasly comenzará desde el 16° lugar.

Norris consiguió la pole position

En la última instancia clasificatoria, Lando Norris consiguió el mejor registro y se aseguró el primer puesto de partida para el Gran Premio de Brasil. El piloto de McLaren estará acompañado en la primera fila por Kimi Antonelli, de Mercedes.

La segunda fila estará integrada por Liam Lawson y Nico Hülkenberg, mientras que Isack Hadjar y Oliver Bearman partirán desde la tercera. George Russell y Fernando Alonso ocuparán la cuarta fila.

La carrera del Gran Premio de Brasil se disputará este domingo 8 de noviembre en el circuito de Interlagos.