Franco Colapinto finalizó 12° en la clasificación del Gran Premio de México de Fórmula 1 y partirá desde esa posición en la carrera del domingo. El piloto argentino de Alpine logró superar la primera tanda clasificatoria, pero no pudo meterse entre los diez mejores para disputar la Q3.

La clasificación se desarrolló este sábado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde Lewis Hamilton consiguió la pole position con Ferrari. El británico superó a su compañero Charles Leclerc y volvió a quedarse con el primer puesto de una clasificación después de más de tres años.

El recorrido del argentino en la clasificación

Colapinto llegó a la clasificación después de terminar 12° en la tercera práctica libre, en la que había superado por 22 milésimas a su compañero Pierre Gasly. En la Q1 registró un tiempo de 1:18.517, que le permitió finalizar 15° y avanzar a la siguiente instancia.

En la segunda tanda, el argentino marcó 1:17.640 y quedó en el puesto 12, sin conseguir el pase a la definición de la pole. De esta manera, terminó por delante de Oscar Piastri, Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman y Carlos Sainz.

La Q1 tuvo una interrupción con bandera roja por los problemas mecánicos de Fernando Alonso. Entre los pilotos eliminados en esa instancia también estuvieron Alexander Albon, Ryo Hirakawa, Lance Stroll, Sergio Pérez y Valtteri Bottas.

Hamilton consiguió la pole en México

La última tanda tuvo como protagonistas a los pilotos de Ferrari, con Charles Leclerc y Lewis Hamilton en la pelea por el primer lugar. Finalmente, el británico consiguió superar el registro de su compañero y se quedó con la pole position.

George Russell, de Mercedes, partirá desde el segundo puesto, mientras que Leclerc ocupará el tercer lugar. Kimi Antonelli y Max Verstappen completarán los primeros cinco puestos de la grilla.

Colapinto compartirá la sexta fila con Nico Hülkenberg, que partirá desde el puesto 11. Su compañero de Alpine, Pierre Gasly, consiguió el décimo lugar de la clasificación.

Horario de la carrera del GP de México

La carrera del Gran Premio de México se disputará este domingo 1 de noviembre, desde las 17, hora de Argentina. La competencia tendrá 71 vueltas en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con una distancia total de 305,354 kilómetros.

Así quedó la grilla de largada del GP de México