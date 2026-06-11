Franco Colapinto afrontará el Gran Premio de España con renovadas expectativas luego de mostrar avances en su rendimiento dentro de la temporada de Fórmula 1. El piloto argentino aseguró que logró una mejor conexión con el monoplaza y confía en poder plasmar ese progreso en el circuito de Barcelona, uno de sus favoritos.

“Me siento más cómodo y más en sintonía con el auto. Creo que en Miami encontramos el camino correcto”, expresó el joven de 23 años durante la conferencia de prensa oficial, dejando en claro que el equipo logró encaminar el desarrollo del coche tras un inicio irregular.

La evolución del monoplaza fue uno de los puntos centrales de su análisis. Colapinto destacó que en las últimas carreras logró una adaptación más sólida, lo que le permite afrontar la gira europea con mayor confianza. Esa mejora llega luego de un fin de semana complicado en Mónaco, donde no pudo alcanzar el rendimiento esperado.

Otro de los temas abordados fue la interna dentro de la escudería Alpine. Consultado sobre posibles diferencias técnicas con su compañero Pierre Gasly, el argentino fue contundente y descartó cualquier ventaja: “Ninguna”, respondió, despejando dudas sobre un trato desigual dentro del equipo.

En un momento distendido, también se refirió al Mundial de fútbol que está por comenzar. Sin caer en la “mufa”, dejó un guiño a la Selección argentina: “Argentina suele rendir muy bien cuando hay presión. No voy a decir que vamos a salir campeones, pero espero que hagamos un gran Mundial”, señaló entre risas.

De cara a la competencia, Colapinto valoró especialmente el circuito de Barcelona, donde ya obtuvo buenos resultados en otras categorías. “Me gusta este circuito y he subido al podio aquí. Voy a usar esas experiencias para sacar el máximo rendimiento”, afirmó.

El cronograma del Gran Premio de España comenzará el viernes con las prácticas libres, continuará el sábado con la clasificación y tendrá su punto culminante el domingo a las 10 de la mañana, hora argentina, cuando se dispute la carrera.

Con mejores sensaciones, mayor confianza y un auto en evolución, Colapinto buscará en Barcelona consolidar su crecimiento dentro de la máxima categoría y dar un paso adelante en la temporada.