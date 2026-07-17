Mientras se prepara para disputar el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, Franco Colapinto hizo un alto para hablar del tema que mantiene en vilo al país: la final del Mundial entre Argentina y España, que se disputará este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Tras completar la segunda práctica libre en Spa-Francorchamps, donde logró un destacado séptimo puesto luego de una gran mejora con su Alpine, el piloto argentino elogió el presente del equipo dirigido por Lionel Scaloni y destacó los valores que transmite la Selección.

"Estoy muy contento y orgulloso de haber llegado. Este equipo demostró que nos representa a todos los argentinos", afirmó el joven de 23 años.

El análisis de la semifinal

Colapinto también recordó el triunfo frente a Inglaterra y aseguró que fue un partido especial por todo lo que representa esa rivalidad. "Tenía muchos condimentos. Más allá de ser un partido de fútbol, siempre hay pica y muchas otras emociones contra Inglaterra", expresó.

Además, valoró la reacción del conjunto nacional en el tramo decisivo del encuentro. "En los últimos 30 minutos Argentina demostró por qué es una de las mejores selecciones del mundo y de la historia, e Inglaterra demostró por qué no lo es", sostuvo.

Lo que espera de la final con España

De cara al duelo por el título, Colapinto aseguró que se siente conforme con el rival que tendrá la Albiceleste y consideró que el clima será diferente al vivido en semifinales.

"Estoy contento de que la jueguen Argentina y España. No hay tanta pica como con Inglaterra. Con ellos tenemos un poco más de rivalidad por el tema de las redes sociales. Los españoles hablaron un poco mal de Messi y eso fue lo que generó todo el revuelo", comentó.

Enfocado en la Fórmula 1

Más allá de la expectativa por la final del Mundial, Colapinto mantiene la concentración en el Gran Premio de Bélgica. Este viernes fue 15° en la primera práctica libre y luego protagonizó una gran recuperación al finalizar séptimo en la segunda sesión, dejando buenas sensaciones de cara al resto del fin de semana.

Este sábado afrontará la tercera práctica y la clasificación, mientras que la carrera se disputará el domingo desde las 10:00 (hora argentina) en el tradicional circuito de Spa-Francorchamps, apenas unas horas antes de que toda la atención del país se traslade a la final del Mundial.