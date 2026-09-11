Franco Colapinto no terminó conforme con su primera jornada en el nuevo circuito Madring, donde este fin de semana se disputa el Gran Premio de España de Fórmula 1. El piloto de Alpine fue 13° en la FP1 y 15° en la FP2, y cerró el viernes con preocupación por el rendimiento del auto.

El principal problema, según explicó el propio argentino, fue que el equipo no logró encontrar la evolución esperada entre una sesión y otra. Aunque se hicieron cambios en la configuración del Alpine A526, el rendimiento general no mejoró y hasta aparecieron nuevas dificultades en la parte trasera del monoplaza.

“Creo que fue un día difícil. Estábamos lejos en la primera práctica, pero había mucho por mejorar. En la segunda no dimos ningún salto”, analizó Colapinto después de la actividad.

Qué le pasa al Alpine

El argentino explicó que algunos cambios permitieron mejorar el comportamiento del auto en los pianos, donde inicialmente se mostraba demasiado rígido. Sin embargo, esa mejora tuvo un costo: el monoplaza perdió carga y comenzó a comportarse peor en la zona trasera.

“En los pianos estaba muy duro el auto, eso mejoró. Pero después perdimos un poco de carga y atrás el auto va muy mal”, señaló.

Colapinto también fue contundente al describir las sensaciones que tuvo durante las vueltas en el circuito madrileño: “De vuelta el auto fue muy impredecible y un poco raro, la verdad, de manejar hoy”.

El piloto argentino, además, no pudo completar una vuelta rápida ideal con los neumáticos blandos porque se encontró con Liam Lawson transitando lentamente en uno de los sectores del trazado. Aun así, dejó claro que el problema no estuvo solamente en esa situación puntual.

“Estamos a años luz de los Racing Bulls”

La mayor preocupación para Alpine aparece al comparar su rendimiento con el de Racing Bulls, uno de sus principales rivales en la lucha por el quinto puesto del campeonato de constructores.

Mientras Colapinto terminó 15° y su compañero Pierre Gasly fue 11°, Yuki Tsunoda quedó octavo y Arvid Lindblad sorprendió al finalizar cuarto en la FP2.

Ante esta diferencia, el argentino fue contundente: “Estamos a años luz de los Racing Bulls. Hay que entender un poco el por qué”.

La situación preocupa especialmente porque el circuito Madring presenta pocas oportunidades de adelantamiento. Por eso, conseguir un buen rendimiento en la clasificación será clave para evitar quedar atrapado en el tránsito durante la carrera.

“Es una pista difícil, especialmente de pasar. Es imposible prácticamente pasar a nadie”, advirtió Colapinto.

Ahora, a trabajar antes de la clasificación

El equipo tendrá la tercera práctica libre del sábado para intentar encontrar respuestas antes de la clasificación. Colapinto sabe que Alpine deberá mejorar rápidamente si quiere acercarse a Racing Bulls y llegar con mejores expectativas a la carrera del domingo.

“Hay mucho por trabajar hoy en la noche y por entender”, resumió el argentino después de un viernes que dejó más interrogantes que certezas.