Franco Colapinto podría verse beneficiado por una serie de sanciones que modificarán la grilla de partida del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1. Cinco pilotos recibieron penalizaciones por cambios en distintos componentes de sus monoplazas y deberán retroceder posiciones después de la clasificación.

Los sancionados son Oscar Piastri, Carlos Sainz, Kimi Antonelli, Lance Stroll y Oliver Bearman, quien afrontará el castigo más importante con 35 puestos. El escenario abre una posibilidad para el argentino de Alpine, aunque el orden definitivo dependerá de los resultados de la clasificación y de la aplicación de las penalizaciones.

Los cinco pilotos que perderán posiciones

Uno de los principales perjudicados será Oliver Bearman, de Haas, quien acumulará 35 puestos de sanción por los cambios realizados en distintos elementos de su unidad de potencia. El británico deberá largar desde el fondo de la grilla, independientemente de la posición que consiga en la clasificación.

Oscar Piastri, de McLaren, retrocederá diez lugares por utilizar su quinto motor de combustión interna de la temporada, cuando el reglamento permite cuatro sin penalización. Una situación similar atravesará Carlos Sainz, de Williams, quien también perderá diez posiciones por incorporar su quinto turbocompresor del año.

Antonelli y Stroll también tendrán penalizaciones

Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, recibió una sanción de cinco puestos por utilizar su sexto motor de combustión interna de la temporada. El italiano también incorporará una actualización del turbo, aunque ese cambio no le generará una penalización adicional.

Por su parte, Lance Stroll, de Aston Martin, deberá retroceder diez lugares por los reemplazos realizados en su monoplaza. El canadiense incorporó una nueva batería y una centralita electrónica, componentes que superaron las cantidades permitidas por el reglamento.

La oportunidad para Franco Colapinto

Las penalizaciones pueden modificar considerablemente el orden de partida y abrir espacios para los pilotos que no recibieron castigos. En ese escenario, Colapinto podría avanzar posiciones respecto de algunos de sus rivales directos, dependiendo de cómo termine la clasificación.

El argentino y su compañero Pierre Gasly podrán incorporar las actualizaciones disponibles sin recibir sanciones. Esto representa una diferencia respecto de otros equipos que deberán afrontar la carrera con retrocesos obligatorios.

De esta manera, el Gran Premio de Las Vegas tendrá una grilla condicionada por las decisiones técnicas de varias escuderías. Para Colapinto, será importante aprovechar el escenario y buscar una buena posición de partida para la competencia del domingo.