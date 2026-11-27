Franco Colapinto terminó en el puesto 12 de la primera práctica libre del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, que se disputó este viernes en el circuito de Lusail. El piloto argentino completó 28 vueltas con el Alpine A526 y registró un mejor tiempo de 1m25s409.

La sesión inicial de la anteúltima fecha del campeonato 2026 se desarrolló sin inconvenientes para el representante argentino. Mientras tanto, Mercedes consiguió el primer y segundo puesto de la tanda, con Kimi Antonelli y George Russell como protagonistas.

El trabajo de Colapinto con los neumáticos

El piloto de Alpine enfocó su actividad en probar distintos compuestos y recopilar información para la clasificación y el ritmo de carrera. Durante la primera parte de la práctica utilizó neumáticos medios, con los que completó 22 vueltas, y luego pasó al compuesto blando para realizar otros seis giros.

Con los neumáticos blandos consiguió su mejor registro de la sesión. Posteriormente, volvió a utilizar el compuesto medio, esta vez con mayor carga de combustible, para evaluar el comportamiento del monoplaza en condiciones de carrera.

La preparación para el resto del fin de semana

El trabajo de Colapinto también estuvo centrado en conocer el rendimiento del Alpine en los 5.419 metros del trazado qatarí. Durante la tanda, el argentino exigió el auto en distintos sectores y en un par de ocasiones superó los límites de pista.

La información recopilada será importante para continuar con la puesta a punto del A526 de cara a las próximas sesiones. El objetivo del equipo será encontrar el mejor equilibrio para afrontar la clasificación y la carrera del domingo en Lusail.