Franco Colapinto ya está en Bakú para afrontar una nueva fecha de la Fórmula 1 y, antes de volver a salir a pista, habló sobre lo que significa para él representar a Argentina en la máxima categoría del automovilismo. El piloto de Alpine viene de conseguir su mejor resultado de la temporada en Madrid, donde terminó séptimo, y ahora buscará mantener ese rendimiento en el circuito callejero de Azerbaiyán.

El orgullo de representar al país

Colapinto recordó la imagen que protagonizó después del Gran Premio de España, cuando celebró su resultado con la bandera argentina, y volvió a destacar el vínculo que mantiene con el país y el apoyo que recibe de los fanáticos.

“Como piloto que ama a su país, el país está allá arriba. Mi objetivo es llevar a la Argentina a lo más alto del deporte”, afirmó el corredor argentino.

La declaración llegó después de una actuación que le permitió sumar un nuevo resultado destacado en la Fórmula 1. En Madrid, Colapinto fue competitivo desde la clasificación y consiguió finalizar en el séptimo puesto, uno de sus mejores resultados desde su llegada a la categoría.

Ahora, el piloto de Alpine intentará trasladar ese rendimiento a Bakú, un circuito que conoce y que combina sectores de alta velocidad con zonas estrechas y muros muy cercanos.

Un fin de semana diferente

El Gran Premio de Azerbaiyán tendrá un cronograma particular, ya que la carrera principal se disputará el sábado 26 de septiembre a las 9 de Argentina. La actividad comenzará el jueves con las dos primeras prácticas libres, mientras que el viernes será el turno de la tercera práctica y la clasificación.

Colapinto ya había anticipado que espera otro fin de semana competitivo y señaló que el circuito presenta características que obligan a mantener la concentración durante toda la competencia.

Después de Bakú, la Fórmula 1 continuará con una seguidilla de carreras que exigirá al piloto argentino y a Alpine sostener el rendimiento mostrado en las últimas fechas. El objetivo inmediato será volver a sumar puntos y aprovechar las oportunidades que presente el trazado azerí.