Franco Colapinto volvió a mostrar su faceta más descontracturada fuera de las pistas. El piloto argentino de Alpine visitó La Revuelta, el programa español conducido por David Broncano, y sorprendió al revelar una particular regla que debe cumplir durante los fines de semana en los que compite en la Fórmula 1.

Como ocurre habitualmente con los invitados del ciclo, Broncano llevó la conversación hacia la intimidad del deportista. Sin embargo, Colapinto evitó responder directamente y explicó que tiene una restricción establecida por su equipo de trabajo cuando llega un Gran Premio.

Según contó el argentino, la indicación proviene de Fernando Belasteguín, histórico ex número uno del pádel mundial y encargado de acompañarlo en su preparación deportiva.

“Está prohibido acabar en un fin de semana de carreras”, reveló Colapinto entre risas. Luego explicó que la indicación que recibió está vinculada con la creencia de que eyacular podría reducir la testosterona y afectar su rendimiento deportivo.

La afirmación fue presentada por el piloto como una regla de su preparación personal. La evidencia científica sobre abstinencia sexual y rendimiento deportivo no permite afirmar de forma general que mantener relaciones sexuales antes de competir empeore el desempeño físico.

Colapinto habló de su vida dentro y fuera de la Fórmula 1

La entrevista no quedó solamente en esa particular confesión. El argentino repasó diferentes momentos de su carrera y recordó el enorme esfuerzo económico que realizó su familia para ayudarlo a llegar al automovilismo europeo.

Colapinto contó que comenzó a manejar vehículos motorizados cuando tenía apenas cuatro años y que a los ocho inició su camino en el karting. A los 14 se mudó solo a Italia para continuar su formación y llegó incluso a vivir dentro de un taller.

Uno de los recuerdos que más destacó fue el sacrificio de su padre para financiar sus primeros pasos en Europa. Según relató, llegó a vender la casa familiar para permitirle competir en Fórmula 4 cuando tenía 15 años.

El piloto también habló sobre el fuerte crecimiento de la Fórmula 1 en Argentina desde su llegada a la máxima categoría. En 2024 se convirtió en el primer argentino en disputar un Gran Premio de F1 en más de dos décadas.

La inesperada recomendación de Colapinto a sus fanáticos

Otro momento que generó risas llegó cuando hablaron del precio del merchandising oficial de la Fórmula 1. Colapinto reconoció que considera elevados los valores de muchos productos y sorprendió al recomendar a sus seguidores que prioricen alternativas más económicas antes que gastar grandes cantidades de dinero.

También hubo lugar para una curiosidad relacionada con su característico pelo largo. El argentino recordó que durante una carrera parte del flequillo se le metió en los ojos debajo de la protección que utiliza dentro del casco y le dificultó momentáneamente la visión.

Con bromas, recuerdos personales y revelaciones sobre su preparación, Colapinto volvió a exhibir en la televisión española el perfil descontracturado que lo convirtió en uno de los pilotos más populares entre los seguidores argentinos de la Fórmula 1.