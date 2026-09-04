Franco Colapinto tuvo un momento de preocupación durante la primera práctica libre del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, en el circuito de Monza. El piloto argentino advirtió que algo no funcionaba correctamente en su Alpine y rápidamente se comunicó con el equipo.

“¡Está roto!”, exclamó Colapinto por radio. Su ingeniero, Stuart Barlow, le respondió que la recarga estaba encendida y le pidió que revisara los espejos. Sin embargo, el argentino insistió para conocer qué había sucedido.

Barlow reconoció que en ese momento no tenían claro cuál era el origen del inconveniente y le indicó que intentara enfriar los neumáticos mientras desde el equipo analizaban la situación.

“Todo el tiempo lo mismo”

La situación generó frustración en el piloto argentino, que volvió a reclamar por el comportamiento del auto. “Todo el tiempo lo mismo. Dios mío, mirá mis neumáticos”, manifestó durante la comunicación con el box.

Desde Alpine intentaron encontrar una solución en plena sesión. Barlow le propuso realizar un reinicio de pedal y volver a utilizar el método conocido como “part pedal”, una técnica de aceleración parcial que puede utilizarse para modificar la respuesta del auto.

El equipo buscó así controlar el inconveniente sin sacar al argentino de pista y aprovechar el tiempo disponible para continuar con las pruebas previstas en Monza.

Colapinto terminó noveno

A pesar del momento de tensión, Colapinto logró completar una buena primera práctica y finalizó noveno, con un tiempo de 1m24s028, después de completar 26 vueltas.

El argentino llegó a ubicarse entre los mejores registros de la sesión y mostró un rendimiento competitivo con su Alpine. Sin embargo, durante uno de sus intentos de mejorar el tiempo perdió adherencia en la curva Parabólica Michele Alboreto y se salió de la trayectoria.

La jornada dejó así sensaciones encontradas para Colapinto: por un lado, consiguió meterse en el Top 10; por otro, volvió a experimentar inconvenientes técnicos que generaron preocupación dentro de Alpine.

Un fin de semana clave

El Gran Premio de Italia representa una nueva oportunidad para Alpine de buscar puntos y mejorar su posición en el campeonato. El equipo llega además golpeado por la reciente decisión de la FIA que volvió a sancionar a Pierre Gasly y le quitó el tercer puesto obtenido en Mónaco.

Para Colapinto, el objetivo será aprovechar las próximas sesiones para continuar trabajando en la puesta a punto del Alpine y confirmar el buen ritmo mostrado en la primera práctica, mientras la escudería intenta solucionar los problemas detectados en el monoplaza.