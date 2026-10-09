Franco Colapinto terminó en el puesto 11° de la clasificación Sprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 y, pese a quedar a un paso de ingresar entre los diez mejores, se mostró optimista de cara a la actividad del sábado. El piloto argentino de Alpine reconoció las dificultades que presentó su monoplaza durante la jornada, aunque aseguró que el equipo tiene margen para mejorar su rendimiento.

El pilarense consiguió una vuelta de 1:33.249 en la SQ2 y quedó a tan solo 94 milésimas de su compañero Pierre Gasly, quien finalizó décimo. Esa mínima diferencia lo dejó fuera de la última instancia clasificatoria y determinó que largue desde la undécima posición en la carrera corta.

Tras finalizar la sesión, Colapinto analizó su desempeño y destacó que estuvo cerca de conseguir un mejor resultado. "Estuvimos muy cerca", expresó el argentino, quien explicó que uno de los principales inconvenientes estuvo relacionado con la respuesta del auto al momento de iniciar las vueltas rápidas.

"No me siento cómodo con los frenos y las gomas para arrancar y tener el grip que quiero y debería tener", reconoció. Además, señaló que las complicaciones se hicieron sentir especialmente en las curvas del trazado urbano de Marina Bay.

El piloto también hizo referencia a su rendimiento durante la única práctica libre, en la que había finalizado 19°. "Me costó todo el día porque el auto se sentía desconectado en la entrada y mitad de curva, se me iba de trompa. Tenemos bastante por mejorar para mañana", explicó.

Pese a las dificultades, Colapinto destacó que pudo arriesgar en los sectores más exigentes del circuito y confió en el trabajo que realizará Alpine para encontrar soluciones antes de la próxima salida a pista.

"Hay un par de cosas para trabajar hoy a la noche, pero no estamos lejos. Intentaremos dar un pasito y estoy seguro de que vamos a estar mejor mañana", aseguró en declaraciones a ESPN.

La actividad continuará este sábado 10 de octubre con la carrera Sprint desde las 6 (hora argentina), mientras que a las 10 se disputará la clasificación para el Gran Premio del domingo. La carrera principal está programada para las 9 del domingo 11 de octubre.