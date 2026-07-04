Franco Colapinto finalizó en el 12° puesto en la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1 y no logró sumar puntos para el campeonato. El piloto argentino de Alpine protagonizó una buena largada en el circuito de Silverstone, aunque no pudo sostener el ritmo y terminó fuera de la zona de puntuación.

La victoria quedó en manos del italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, quien consiguió su primer triunfo en una carrera sprint de la temporada y sumó ocho puntos para mantenerse al frente del campeonato de pilotos. El podio se completó con Lewis Hamilton, de Ferrari, y Lando Norris, de McLaren.

Colapinto había partido desde la 14ª posición y rápidamente ganó terreno en los primeros metros de competencia. Tras una buena salida, llegó a ubicarse noveno, aunque poco después fue superado por Liam Lawson y Arvid Lindblad, ambos de Racing Bulls, lo que lo hizo retroceder al 11° lugar.

En la sexta vuelta, Isack Hadjar también adelantó al piloto argentino, que cayó al 12° puesto y se mantuvo allí hasta la bandera a cuadros.

Mientras tanto, la pelea por la punta se resolvió en la octava vuelta. Hamilton, que había conservado el liderazgo en la largada, no pudo contener el avance de Antonelli, quien concretó el sobrepaso y tomó el control de la competencia. Desde ese momento administró la ventaja y cruzó primero la meta para quedarse con la victoria.

El compañero de Colapinto en Alpine, Pierre Gasly, finalizó en el 11° lugar y tampoco consiguió ingresar en la zona de puntos.

Cómo sigue la actividad en Silverstone

La actividad del Gran Premio de Gran Bretaña continuará este sábado con la clasificación, que comenzará a las 11 de Argentina. La carrera principal se disputará el domingo, también desde las 11, en el tradicional circuito de Silverstone, correspondiente a la novena fecha del calendario de la Fórmula 1.