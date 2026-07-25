Franco Colapinto dejó atrás el complicado viernes y tuvo una tercera práctica positiva en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. El piloto argentino completó 30 vueltas en el Hungaroring, terminó 14° y comprobó que su Alpine no presentó inconvenientes después del fuerte despiste de la jornada anterior.

El pilarense marcó 1m20s055 en su mejor vuelta y quedó a 332 milésimas de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien finalizó 12°. Colapinto aprovechó cada minuto de la sesión para recuperar el tiempo perdido y trabajar en la puesta a punto del A526 de cara a la clasificación.

El argentino fue el primero en salir a pista. En los primeros minutos utilizó neumáticos blandos y comenzó con un registro de 1m21s747, antes de mejorar progresivamente sus tiempos. La principal misión era comprobar el estado del monoplaza después del golpe que había provocado daños en el ala trasera durante la FP2 del viernes.

La prueba resultó satisfactoria. El Alpine respondió sin inconvenientes y Colapinto pudo completar distintas tandas para evaluar el ritmo y el comportamiento del auto.

La sesión tuvo una interrupción cuando el Cadillac de Sergio Pérez sufrió un problema en la parte trasera y comenzó a despedir humo. El incidente provocó una bandera amarilla y luego una bandera roja, por lo que los pilotos debieron regresar a boxes durante seis minutos.

Tras la reanudación, los McLaren y Mercedes se repartieron el protagonismo en los primeros puestos. Finalmente, Lando Norris fue el más rápido, seguido por Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, Charles Leclerc, Oscar Piastri y George Russell. Los Red Bull de Max Verstappen e Isack Hadjar completaron los ocho primeros.

En el tramo final, Colapinto volvió a acercarse al registro de Gasly y terminó la práctica con buenas sensaciones. Ahora tendrá el desafío principal del sábado: la clasificación, que comenzará a las 11, donde buscará avanzar a las posiciones de privilegio para la carrera.