Franco Colapinto cerró la primera jornada del Gran Premio de España con un 15° puesto en la segunda práctica libre, en el estreno del circuito Madring en Madrid. El piloto argentino registró un tiempo de 1m35s886 y quedó casi un segundo por detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly, que finalizó 11°.

El resultado representó un retroceso respecto de la primera práctica, en la que Colapinto había terminado 13°. El argentino buscaba aprovechar la segunda tanda para seguir adaptándose al nuevo trazado, pero no pudo encontrar el rendimiento esperado en su Alpine A526.

Una vuelta rápida que no salió como esperaba

Colapinto comenzó la sesión con neumáticos medios y llegó a ubicarse dentro de los diez primeros. Primero marcó 1m37s517 y luego bajó su registro hasta 1m36s142.

Cuando colocó los neumáticos blandos intentó realizar el simulacro de clasificación, pero su vuelta rápida se vio perjudicada por el tráfico. El argentino se encontró con Liam Lawson en uno de los sectores más complicados del trazado y no pudo completar una vuelta limpia.

Poco después, una bandera roja interrumpió la actividad debido a un fuerte accidente de Arvid Lindblad en la curva 13. La sesión estuvo detenida durante varios minutos y, cuando se reanudó, quedaba poco tiempo para que Colapinto pudiera intentar mejorar su registro.

La preocupación del argentino

Más allá de la posición final, Colapinto terminó la jornada con preocupación por el comportamiento del auto. El piloto de Alpine fue contundente al analizar la diferencia con Racing Bulls.

“Estamos a años luz de los Racing Bulls. Hay que entender un poco el porqué”, señaló el argentino. También cuestionó el comportamiento del monoplaza: “Atrás el auto va muy mal. Muy impredecible, un poco raro de manejar hoy”.

La diferencia con Gasly también fue significativa. El francés terminó 11° con un tiempo de 1m34s959, casi nueve décimas más rápido que Colapinto.

Antonelli fue el más rápido

La segunda práctica quedó en manos de Kimi Antonelli, quien marcó 1m33s662 con Mercedes. Charles Leclerc terminó segundo y Lewis Hamilton tercero, mientras que Lindblad había sorprendido al ubicarse cuarto antes de su accidente.

Para Alpine, el sábado será clave para encontrar soluciones antes de la clasificación. Colapinto tendrá una última oportunidad en la tercera práctica para mejorar el rendimiento del auto y llegar con mejores sensaciones a la pelea por la grilla del domingo.