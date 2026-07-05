Franco Colapinto volvió a sumar puntos en la Fórmula 1 tras finalizar en la novena posición en el Gran Premio de Gran Bretaña, disputado en el histórico circuito de Silverstone. El piloto argentino largó desde el puesto 19 y logró una notable remontada en una carrera condicionada por incidentes y la intervención del Safety Car.

La competencia tuvo como gran protagonista a Charles Leclerc, quien se quedó con la victoria luego de una carrera estratégica y un cierre deslucido por la aparición del auto de seguridad. El monegasco partió desde la segunda posición y aprovechó los errores y problemas de sus rivales para quedarse con el triunfo.

El podio lo completaron los pilotos británicos George Russell y Lewis Hamilton, que hicieron valer su localía ante su público. Sin embargo, la atención argentina estuvo puesta en la gran actuación de Colapinto, que volvió a destacarse por su capacidad de avance en carrera.

El argentino supo capitalizar los abandonos y problemas de pilotos como Max Verstappen y Kimi Antonelli, lo que le permitió escalar posiciones de manera sostenida a lo largo de la competencia. Con ritmo constante y buena gestión de neumáticos, Colapinto se mantuvo en zona de puntos en la parte final.

El resultado final le permitió sumar dos unidades importantes en el campeonato y consolidar su progresión dentro de la categoría, en una temporada donde busca afirmarse frente a rivales de mayor experiencia.

La carrera en Silverstone estuvo marcada por cambios constantes en la punta, estrategias variables y momentos de tensión que terminaron definiendo el resultado en los últimos giros bajo Safety Car.

Con este noveno puesto, Colapinto continúa afianzándose en la Fórmula 1 y vuelve a demostrar consistencia en una de las pistas más exigentes del calendario.