Franco Colapinto tuvo un inicio positivo en el Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1 y terminó noveno en el primer entrenamiento libre disputado este viernes en el circuito de Interlagos. El piloto argentino de Alpine registró un tiempo de 1m12s654 con neumáticos blandos.

Durante la primera parte de la sesión, el pilarense completó 14 vueltas con neumáticos medios y consiguió como mejor marca un tiempo de 1m14s376. En ese tramo trabajó sobre la gestión del consumo y la recuperación de energía, en una práctica que tuvo una interrupción por bandera roja.

El trabajo con neumáticos y el simulacro de carrera

La bandera roja se produjo por un inconveniente técnico en el Audi de Freddie Slater, quien utilizó el auto de Nico Hülkenberg durante esta sesión. Luego de una parada para revisar el vehículo, Colapinto volvió a pista con neumáticos blandos.

Con ese compuesto completó otras 20 vueltas y se convirtió en el piloto que más giró durante el entrenamiento. Sobre el cierre, continuó con el mismo juego de neumáticos y cargó más combustible para realizar un simulacro de carrera.

El argentino giró en torno a los 77 segundos durante ese ensayo, con el objetivo de analizar qué configuración puede resultar conveniente para la competencia del domingo. El Gran Premio de Brasil se disputará a 71 vueltas, desde las 14.