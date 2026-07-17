Colapinto terminó séptimo en la segunda práctica del GP Bélgica

Franco Colapinto dejó atrás los inconvenientes de la primera sesión y protagonizó una destacada actuación en la segunda práctica libre del Gran Premio de Bélgica. El piloto argentino finalizó séptimo en el circuito de Spa-Francorchamps, mostrando una importante mejora en el rendimiento de su Alpine.

El joven de Pilar registró un tiempo de 1:47.147, quedando a 1.203 segundos del más rápido de la tanda, el italiano Andrea Kimi Antonelli, quien lideró la sesión.

De los problemas al protagonismo

La jornada había comenzado con dificultades para Colapinto, ya que durante la primera práctica sufrió inconvenientes de potencia que condicionaron su desempeño. Sin embargo, el equipo logró resolver los problemas y el argentino aprovechó el trabajo realizado para cambiar por completo su imagen en la segunda salida a pista.

Con neumáticos blandos, el piloto encontró un gran ritmo y consiguió una vuelta que lo ubicó entre los protagonistas de la jornada, confirmando el potencial del auto de cara al resto del fin de semana.

Uno de los datos más destacados fue que terminó por delante de George Russell, piloto de Mercedes, un resultado que alimenta las expectativas de cara a la clasificación.

Un accidente interrumpió la sesión

La práctica libre estuvo marcada por un fuerte accidente protagonizado por Pierre Gasly. El francés perdió el control de su Alpine y se estrelló contra las defensas, provocando importantes daños en la parte trasera de su monoplaza y obligando a interrumpir momentáneamente la actividad. Afortunadamente, el piloto salió por sus propios medios y no sufrió lesiones de gravedad.

Lo que viene en Spa

Con sensaciones positivas y un rendimiento que ilusiona, Colapinto buscará seguir evolucionando este sábado en uno de los trazados más exigentes del calendario.

Cronograma del Gran Premio de Bélgica (hora argentina)

Sábado 18 de julio

Práctica libre 3: de 7:30 a 8:30.

Clasificación: de 11:00 a 12:00.

Domingo 19 de julio

Carrera: 10:00.

El argentino intentará confirmar el buen nivel exhibido en la segunda práctica y pelear por una posición competitiva en la clasificación del Gran Premio de Bélgica.