Franco Colapinto no pudo recuperarse en la segunda práctica libre del Gran Premio de Bahréin, que se disputa este fin de semana en el circuito de Sepang, Malasia. El piloto argentino terminó en el puesto 22, último de la sesión, con una diferencia de 5,863 segundos respecto del tiempo marcado por Charles Leclerc, líder de la FP2.

El piloto de Alpine completó 31 vueltas durante una sesión en la que el equipo priorizó también tandas largas y la preparación para la carrera, en un contexto especialmente complicado para el argentino por las sanciones que deberá cumplir.

Leclerc fue el más rápido con un tiempo de 1m37s528, seguido por Isack Hadjar y Lando Norris. Max Verstappen terminó cuarto y Lewis Hamilton quinto.

El inconveniente que sufrió durante la práctica

Colapinto tuvo además un momento complicado durante la sesión. El argentino bloqueó los neumáticos y debió ingresar sorpresivamente a los boxes.

“Bloqueé”, explicó Colapinto ante la consulta de su ingeniero Stuart Barlow sobre el motivo de su ingreso al pitlane. Luego pidió realizar una modificación en el auto para continuar con el trabajo.

Más allá de la posición final, Alpine utilizó buena parte de la jornada para trabajar pensando en el ritmo de carrera, teniendo en cuenta que Colapinto deberá afrontar una carrera condicionada desde antes de largar.

Colapinto tendrá que remontar

El argentino acumula 15 puestos de penalización para la carrera del domingo. Cinco corresponden al incidente del Gran Premio de Azerbaiyán, mientras que los otros diez se deben al cambio de un motor de combustión interna adicional al límite permitido durante la temporada.

Por ese motivo, la clasificación tendrá una importancia particular para Colapinto, aunque las sanciones harán que su posición de partida quede relegada respecto del lugar que consiga en pista.

El objetivo del piloto de Alpine será aprovechar el resto del fin de semana para encontrar el mejor rendimiento posible y avanzar posiciones durante la competencia.

Cuándo vuelve a correr Colapinto

La actividad de Fórmula 1 continuará este sábado con la tercera práctica libre. En Argentina, la sesión comenzará a la 1:30 de la madrugada.

Luego llegará la clasificación, prevista para las 5:00, mientras que el Gran Premio de Bahréin se disputará el domingo desde las 4:00, siempre en horario argentino.

El circuito de Sepang volvió al calendario de la Fórmula 1 en reemplazo del Gran Premio de Bahréin, que había sido cancelado en abril. Para Colapinto será además su primera experiencia competitiva en este trazado.