La previa del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 dejó una escena inesperada para Franco Colapinto. El piloto argentino se encontró en el circuito de Monza con el Rayo McQueen, el emblemático protagonista de la película Cars.

La presencia del famoso personaje forma parte de una acción especial vinculada al aniversario de la película. El universo de Cars tendrá participación durante el fin de semana del Gran Premio, con diferentes referencias visuales en el circuito.

Colapinto se acercó al vehículo para observarlo de cerca y protagonizó un curioso momento. Mientras inspeccionaba el auto, un chorro de agua caliente salió de su termo y pasó muy cerca del Rayo McQueen.

El argentino reaccionó rápidamente y se alejó de la escena entre risas, en una situación que rápidamente generó repercusión entre los fanáticos.

Un homenaje por los 20 años de Cars

La presencia del personaje en Monza se enmarca en el homenaje por los 20 años del estreno de Cars. Además, el safety car del fin de semana tendrá un diseño especial inspirado en el universo de la popular película.

El vehículo contará con referencias al personaje y una estética especial para acompañar las actividades previstas durante el Gran Premio de Italia.

Mientras tanto, Colapinto se prepara para un fin de semana importante con Alpine. El argentino contará por primera vez en la temporada con especificaciones similares a las de Pierre Gasly, incluyendo modificaciones destinadas a mejorar el rendimiento aerodinámico.

Las prácticas libres abrirán la actividad en Monza antes de la clasificación y la carrera, en una fecha que tendrá para Colapinto una combinación de novedades deportivas y momentos fuera de lo habitual.