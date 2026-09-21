Franco Colapinto volverá este fin de semana al circuito callejero de Bakú para disputar el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. El piloto argentino llega después de terminar décimo en Monza y séptimo en Madrid, por lo que buscará conseguir su tercer top 10 consecutivo con Alpine.

El regreso tendrá además un significado especial para el argentino. Bakú fue el escenario donde, en 2024, consiguió los primeros puntos de su carrera en la máxima categoría. En aquella oportunidad, cuando corría para Williams, Colapinto sorprendió al clasificarse noveno y luego terminó octavo en la carrera.

El antecedente que quiere repetir

Aquel resultado marcó uno de los momentos más importantes de su primera temporada en Fórmula 1. Colapinto sumó cuatro puntos y terminó por delante de Lewis Hamilton en una competencia que le permitió consolidarse rápidamente en la categoría.

Sin embargo, su última experiencia en Bakú tuvo un desenlace diferente. En 2025, ya como piloto de Alpine, sufrió un fuerte accidente durante la Q1 y quedó eliminado de la clasificación. En la carrera largó desde el 16° puesto y consiguió avanzar posiciones, aunque un toque de Alex Albon en la vuelta 17 dañó su auto y lo dejó relegado.

Ahora llegará con un presente diferente y dos actuaciones consecutivas dentro de los diez primeros puestos.

Una racha que busca prolongar

En el Gran Premio de Italia, Colapinto terminó décimo y sumó un punto. Una semana después, en el estreno del circuito de Madrid, logró una de sus mejores actuaciones recientes y cruzó la bandera a cuadros en el séptimo lugar, con seis unidades más.

La seguidilla le permitió volver a sumar en dos carreras consecutivas y reducir parte de la diferencia con su compañero de equipo, Pierre Gasly. En Bakú tendrá la oportunidad de extender esa racha y volver a meterse en la zona de puntos.

El circuito presenta un desafío particular: tiene poco más de seis kilómetros, combina una de las rectas más largas del calendario con sectores muy angostos y atraviesa parte del casco histórico de la ciudad. En la extensa recta junto al Mar Caspio, los autos pueden alcanzar velocidades cercanas a los 350 kilómetros por hora.

Un cronograma diferente

El Gran Premio de Azerbaiyán tendrá una particularidad histórica: por primera vez, la carrera principal se disputará un sábado. La actividad comenzará el jueves 24 de septiembre con los entrenamientos, mientras que el viernes será el turno de la tercera práctica y la clasificación. La carrera se correrá el sábado 26 a las 8 de la Argentina.

Para Colapinto, será el regreso a un circuito que ya le dio una de sus primeras grandes alegrías en la Fórmula 1. Esta vez, además, llegará con dos top 10 consecutivos y el objetivo de volver a sumar para Alpine.