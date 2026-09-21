Franco Colapinto se prepara para afrontar nuevamente el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, una competencia que tendrá como escenario el circuito urbano de Bakú. El piloto argentino llegará a la cita con Alpine y buscará aprovechar las oportunidades que pueda presentar el fin de semana.

El trazado combina sectores urbanos, zonas de alta velocidad y muros muy cercanos, por lo que exige precisión durante toda la vuelta. Uno de los puntos particulares del circuito se encuentra en la curva 8, donde el ancho de la pista se reduce a 7,6 metros.

La mirada del piloto argentino

Colapinto destacó las características del circuito y explicó que Bakú vuelve a combinar sectores callejeros, alta velocidad y muros muy próximos. El objetivo de Alpine será trasladar durante el fin de semana el nivel que el equipo mostró en España.

El argentino también puso el foco en el momento que atraviesa la escudería y en la necesidad de aprovechar cada posibilidad que aparezca. “Entramos en un período muy intenso y será fundamental sacar el máximo de cada posibilidad que aparezca”, señaló Colapinto.

Un circuito con oportunidades

El trazado de Bakú permite que los sobrepasos sean posibles y que las carreras puedan cambiar de manera repentina. Esa característica forma parte de los aspectos que deberá tener en cuenta Colapinto durante una competencia que presenta diferentes tipos de sectores.

El piloto argentino regresará así a un circuito que combina las particularidades de un trazado urbano con sectores de alta velocidad. Alpine buscará trasladar al Gran Premio el rendimiento mostrado previamente y aprovechar las oportunidades que se presenten durante el fin de semana.