El devastador colapso de un glaciar en Nepal volvió a encender las alarmas entre los especialistas por los efectos que el calentamiento global está provocando en las regiones de alta montaña. El fenómeno desencadenó una enorme avalancha de hielo, rocas y sedimentos que derivó en una inundación repentina y arrasó comunidades ubicadas cerca de la frontera con el Tíbet.

El desastre ocurrió en el distrito de Rasuwa, en el norte de Nepal. La masa desprendida descendió desde una zona glaciar de la montaña Langtang Lirung y provocó un flujo de escombros e inundaciones que avanzó durante decenas de kilómetros. La magnitud del colapso fue tal que generó energía sísmica equivalente a un terremoto de magnitud 5,2.

En un primer momento se creyó que un terremoto había provocado la tragedia. Sin embargo, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) determinó posteriormente que la señal sísmica había sido generada por el propio desprendimiento.

El nivel de algunos ríos aumentó de manera abrupta. En el Trishuli, por ejemplo, el agua llegó a subir entre siete y nueve metros en apenas media hora. El avance de barro, rocas y agua destruyó viviendas, carreteras y otras infraestructuras.

Calor y glaciares cada vez más inestables

Los científicos todavía investigan las causas exactas del desprendimiento y advierten que es prematuro establecer que el cambio climático haya sido el responsable directo del episodio. Sin embargo, señalan que el calentamiento global está modificando rápidamente las condiciones de los glaciares y del permafrost en el Himalaya.

En los días previos al desastre se detectaron temperaturas inusualmente elevadas cerca del glaciar. Una de las hipótesis es que el calor pudo debilitar la nieve, el hielo y las zonas congeladas que contribuyen a mantener estable la estructura de las montañas.

El problema no se limita a Nepal. El retroceso de los glaciares y el deshielo del permafrost pueden volver más inestables las laderas de las grandes cordilleras y aumentar el riesgo de desprendimientos, avalanchas y posteriores inundaciones.

Nepal ya perdió cerca de un tercio de su volumen de hielo durante las últimas tres décadas. Además, los glaciares de la región del Hindu Kush-Himalaya perdieron hielo un 65% más rápido entre 2011 y 2020 que durante la década anterior.

Una advertencia para las grandes cordilleras

Los especialistas consideran que lo ocurrido también representa una señal de alerta para otras regiones montañosas del planeta. Los Alpes, el Cáucaso y los Andes presentan sistemas donde conviven glaciares, roca y zonas de permafrost que también están siendo alteradas por el aumento de las temperaturas.

Frente a este escenario, los expertos destacan la importancia de ampliar el monitoreo satelital, instalar sistemas de alerta temprana y mejorar el intercambio de información entre países para reducir el impacto de futuros fenómenos.