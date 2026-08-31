Momentos de tensión se vivieron este lunes por la tarde en la estación Sáenz del tren Belgrano Sur, en el barrio porteño de Nueva Pompeya, luego de que una escalera mecánica sufriera un desperfecto y provocara la caída de varias personas. Como consecuencia, 11 pasajeros resultaron heridos.

El episodio ocurrió pasadas las 16 en la estación ubicada sobre avenida Perito Moreno. De acuerdo con las primeras informaciones, la escalera habría sufrido un desperfecto técnico que generó un freno intempestivo mientras era utilizada por los pasajeros.

La brusca detención provocó la caída de las personas que se encontraban sobre la estructura. Por la fuerza del impacto, una de las barandas se desprendió y también se rompió uno de los vidrios de blindex ubicados junto a la escalera.

Inmediatamente se desplegó un importante operativo de emergencia para asistir a los afectados. En total, 16 ambulancias del SAME fueron movilizadas hasta la estación.

Alberto Crescenti, titular del SAME, informó que seis de los 11 heridos pudieron ser atendidos en el lugar, mientras que otros cinco debieron ser trasladados a distintos hospitales porteños con politraumatismos.

Una vez que los profesionales asistieron a todas las víctimas y concretaron las derivaciones, el operativo de emergencia fue dado por finalizado.

Investigan qué provocó la falla

Las causas precisas del desperfecto todavía son materia de investigación. Como parte de las pericias, se analizarán las cámaras de seguridad de la estación para intentar determinar qué ocurrió en los instantes previos al accidente.

Tras el episodio, el sector de las escaleras mecánicas y el andén uno quedaron momentáneamente inhabilitados mientras se realizaban las tareas correspondientes.

Según información difundida por Trenes Argentinos, el último mantenimiento preventivo de las escaleras mecánicas de la estación Sáenz se había realizado el pasado 13 de agosto, poco más de dos semanas antes del accidente.

Pese al incidente y al operativo desplegado en la estación, el servicio del tren Belgrano Sur continuó funcionando con normalidad.