Un derrumbe provocado por intensas lluvias dejó una tragedia en el suroeste de China, donde al menos 11 personas murieron y otras 50 permanecen desaparecidas luego del colapso de una montaña en la municipalidad de Chongqing.

El desastre ocurrió el pasado 17 de julio a las 9:08 horas en el subdistrito de Hanjia, dentro del distrito autónomo de las etnias miao y tujia de Pengshui, en una zona ubicada junto al río Wujiang.

Según informaron las autoridades locales, el deslizamiento de tierra sepultó más de 10 edificios residenciales, dejando atrapadas a numerosas personas bajo toneladas de tierra y rocas.

Los equipos de emergencia trabajan desde hace varios días en el lugar para localizar sobrevivientes y recuperar a las víctimas. Sin embargo, las tareas se encuentran dificultadas por la gran cantidad de material acumulado, enormes bloques de piedra, espacios reducidos de trabajo y la inestabilidad del terreno.

Un operativo de rescate contra el tiempo

Para avanzar con la búsqueda, los rescatistas desplegaron maquinaria pesada, drones y equipos especializados de detección de vida. Además, realizaron explosiones controladas y excavaciones capa por capa para retirar los escombros sin generar nuevos riesgos.

Las autoridades confirmaron que el número actualizado de víctimas fue establecido mediante registros oficiales, recorridos casa por casa, información aportada por vecinos y una verificación cruzada de datos.

Además de los fallecidos y desaparecidos, otras 10 personas resultaron heridas y fueron asistidas por los equipos médicos desplegados en la zona.

Continúa la búsqueda y el monitoreo del terreno

El operativo permanece activo mientras los especialistas continúan evaluando las condiciones del área para evitar nuevos deslizamientos.

Las autoridades locales también iniciaron inspecciones sobre otros sectores considerados de riesgo geológico y brindan asistencia a las familias afectadas por la tragedia.

El colapso se produjo en un contexto de fuertes precipitaciones que afectaron distintas regiones de China durante los últimos días, generando inundaciones, daños materiales y complicaciones en varias zonas montañosas del país.