Desde el 1 de enero rige un nuevo esquema tarifario en el transporte público de pasajeros de San Juan. El boleto de colectivo de la primera sección pasó a costar $1.070 y, como consecuencia directa, el valor de los pasajes hacia los distintos departamentos de la provincia también se actualizó con un incremento promedio del 32%.

Con la nueva tarifa, viajar a Albardón o Pocito pasó a costar $1.792,28, cuando antes del aumento el pasaje tenía un valor de $1.357,79. En el caso de San Martín, el boleto se elevó a $2.264,87, tras ubicarse previamente en $1.715,81. Un escenario similar se registra en Angaco, donde el precio actual es de $2.318,37, frente a los $1.756,34 que se abonaban hasta diciembre.

Para quienes se trasladan hacia el este provincial, el impacto también es significativo. El pasaje a 9 de Julio y a Caucete quedó fijado en $2.924,71, luego de haber costado $2.215,69 antes del ajuste. En tanto, viajar a Zonda tiene ahora un valor de $2.933,63, cuando anteriormente el boleto era de $2.222,45.

En los recorridos de mayor distancia, el incremento se vuelve aún más notorio en términos nominales. El boleto a Ullum pasó de $3.087,11 a $4.074,98, mientras que en Sarmiento el precio subió de $3.269,49 a $4.315,73. En el caso de 25 de Mayo, el pasaje actual es de $4.708,07, frente a los $3.566,72 que se pagaban antes de la suba.

La situación es más marcada en los departamentos alejados del Gran San Juan. Viajar a Jáchal cuesta hoy $17.967,36, cuando hasta fines del año pasado el valor era de $13.611,64. Para Valle Fértil, el boleto se incrementó de $20.414,08 a $26.946,58, mientras que los pasajes a Calingasta e Iglesia alcanzaron los $29.942,63, luego de haber tenido un costo de $22.683,81.

Con este nuevo cuadro tarifario, el aumento del boleto de colectivo no solo se sintió en la primera sección, sino que repercutió de lleno en todos los corredores interdepartamentales. El ajuste del 32% reconfiguró los valores del transporte público en toda la provincia y volvió a poner sobre la mesa el desafío de equilibrar costos, subsidios y accesibilidad para miles de sanjuaninos que dependen a diario del servicio.