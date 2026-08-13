Colombia autorizó a Estados Unidos a realizar operaciones militares conjuntas en su territorio para combatir organizaciones vinculadas al narcotráfico y al denominado “narcoterrorismo”. La decisión marca un nuevo acercamiento entre ambos países y fue anunciada por el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth.

El anuncio se produjo en Panamá durante una reunión de “Escudo de las Américas”, una coalición impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump e integrada por países de América Latina y el Caribe para reforzar la lucha contra las redes del narcotráfico.

Según Hegseth, el Gobierno del flamante presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, solicitó la participación estadounidense y habilitó la realización de acciones militares conjuntas contra organizaciones criminales en territorio colombiano.

La medida está en sintonía con una de las principales definiciones que De la Espriella planteó al asumir la Presidencia. El mandatario anticipó una política de mayor dureza contra los grupos armados y descartó negociaciones de paz con esas organizaciones.

Colombia se suma a la alianza impulsada por Estados Unidos

La nueva cooperación también incluye la incorporación de Colombia a “Escudo de las Américas”. De esta manera, Bogotá profundiza su acercamiento a Washington en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico.

Estados Unidos, además, anunció que prevé destinar US$1.000 millones en asistencia de seguridad a Colombia. El objetivo será reforzar las capacidades del país sudamericano en el combate contra las organizaciones criminales y el tráfico de drogas.

La decisión generó cuestionamientos dentro de Colombia. El expresidente Gustavo Petro rechazó la posibilidad de que fuerzas extranjeras intervengan militarmente en el territorio y planteó reparos sobre el procedimiento constitucional necesario para autorizar este tipo de operaciones.

El anuncio abre así una nueva etapa en la histórica cooperación antidrogas entre Colombia y Estados Unidos, esta vez con la posibilidad de desarrollar operaciones militares conjuntas directamente en territorio colombiano.