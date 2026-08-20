El jefe de asesores del Gobierno de San Juan, Rodolfo Colombo, cruzó a la diputada Fernanda Paredes por sus críticas a Marcelo Orrego durante el debate por el acuerdo con Vicuña y lanzó una dura respuesta: “Quien le dice que es empleado de Vicuña al gobernador, se tiene que lavar la boca antes”.

Colombo calificó de “ridícula” la afirmación de la legisladora y sostuvo: “Me parece que cuando no quedan argumentos, se pasa a la verdad, a la ridiculez”. Además, cuestionó el planteo de Paredes por su condición de representante de los sanjuaninos. “La verdad que, sinceramente, lamento que una representante del pueblo de San Juan nos plantee en esos términos”, afirmó en San Juan en Noticias en Radio Mitre 95.1.

El funcionario reclamó bajar el tono de la discusión política y poner el foco en el impacto que, según su postura, tendrá el convenio. “Ahora, cuando se trata de defender San Juan, tenemos que dejar de joder los políticos, dicho mal y pronto, que eso no es el objetivo de estar en política, es mejorar la calidad de vida de los sanjuaninos”, sostuvo.

También respondió a la acusación de que la Legislatura funciona como una “escribanía” del oficialismo. “Lo de la escribanía, que se acuerden cuando ellos gobernaban, que tenían mayoría absoluta, y no contestaban ni los pedidos de informe en la Legislatura de San Juan, porque la mayoría era automática”, señaló.

Colombo cuestionó al PJ por el voto en contra

El jefe de asesores también apuntó contra los diputados del peronismo que rechazaron el acuerdo con Vicuña. “Lamentablemente un sector amplio del peronismo no lo ve así, y la verdad que es una contradicción enorme”, afirmó.

Para Colombo, quienes votaron en contra deberán explicar su decisión. “Tendrán que dar explicaciones ellos. ¿Por qué? Porque te digo, no hay un solo milímetro que vos no mides, que esto es beneficioso para San Juan”, sostuvo.

El funcionario vinculó esa postura con una disputa electoral y planteó que el rechazo podría responder al eventual beneficio político para el oficialismo. “Me parece que están pensando más, en una cuestión electoral, si esto les va a traer beneficio o no”, aseguró.

En ese sentido, fue más directo: “No le beneficiamos a los sanjuaninos, no le demos generación de empleo, no nos demos infraestructura a la provincia, porque quizás esto le genere un beneficio electoral a Orrego, o a nuestra gestión, o a la provincia, hoy a los que gobernamos”.

Colombo sostuvo que la discusión debería centrarse en las obras, el empleo y el desarrollo provincial, y no en la conveniencia electoral de cada espacio. “La gente está harta de nosotros los políticos, y si quiere me incluyo para no hacerme el bueno. Pero en ese hartazgo, lo que más tenemos que hacer los políticos es hacer las cosas bien y no decirnos estas cosas ni pelear con tonterías entre nosotros”, concluyó.