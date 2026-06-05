El dirigente de Actuar, Rodolfo Colombo, destacó la presencia del gobernador Marcelo Orrego en la Legislatura durante la votación del proyecto que habilita a San Juan a gestionar financiamiento por hasta US$600 millones. Según afirmó, se trató de un gesto político poco habitual que demuestra el compromiso del mandatario con una iniciativa que considera estratégica para el futuro de la provincia.

La ley fue aprobada por 22 votos a favor, 12 en contra y una ausencia. Durante la jornada, Orrego permaneció en el edificio legislativo siguiendo las negociaciones y el desarrollo de la sesión, una actitud que Colombo valoró especialmente.

“Me parece que también es un gesto muy bueno para la sociedad sanjuanina”, sostuvo el dirigente al referirse a la participación del gobernador en una instancia clave para el oficialismo.

Colombo remarcó que no es frecuente que un mandatario provincial acompañe de cerca un debate legislativo de estas características y consideró que la decisión de Orrego envió una señal política clara sobre la importancia que le asigna al proyecto.

“Por lo general, el gobernador va al inicio del período de sesiones y después es muy difícil que se acerque. Entonces eso me encanta del gobernador Orrego, porque piensa que esto va a ser un beneficio para los sanjuaninos y ahí está, poniendo la cara y poniendo la actitud”, afirmó en San Juan en Noticias que se emite por Rario Mitre 95.1 en San Juan.

El referente oficialista sostuvo que la presencia del mandatario tuvo un valor adicional porque ocurrió en medio de una discusión que generó fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición. En ese contexto, consideró que Orrego asumió personalmente la defensa de una herramienta que apunta a financiar obras, viviendas, infraestructura vial y proyectos hídricos.

“Es un gobernador que no esconde lo que quiere lograr para obtener los objetivos que necesitamos. Eso es muy importante”, señaló.

Además, recordó que junto a Orrego estuvieron presentes intendentes de distintos departamentos, incluidos algunos pertenecientes al peronismo, lo que interpretó como una muestra de la relevancia institucional que tuvo la votación.

Para Colombo, la aprobación del financiamiento forma parte de una estrategia de largo plazo vinculada al crecimiento económico de San Juan y al desarrollo minero que proyecta la provincia para los próximos años.

“Tenemos que pensar en hoy, pero también en las generaciones que vienen. En eso está pensando Orrego. Este es un plan estratégico con una mirada puesta en el San Juan que viene”, expresó.

Por último, insistió en que el objetivo del financiamiento no es incrementar deuda sin un destino definido, sino impulsar inversiones que mejoren la calidad de vida de los sanjuaninos y generen empleo a través de la obra pública.

“Si nos endeudamos, tiene que ser para que realmente mejore la calidad de vida de los sanjuaninos”, concluyó.