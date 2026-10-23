Colonias de verano en San Juan: por El Niño, evaluarán día a día su apertura

El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano ratificó la continuidad y realización del programa social Colonia de Vacaciones previsto para enero de 2027. La propuesta alcanzará a la totalidad de los 19 departamentos que integran el territorio sanjuanino con diversas actividades recreativas y de contención. La iniciativa está especialmente dirigida a la atención integral de niños, niñas, adolescentes, personas mayores y personas con discapacidad.

Para asegurar el dictado formal de las jornadas, los organismos gubernamentales correspondientes ya pusieron en marcha los debidos procesos licitatorios administrativos. El objetivo principal consiste en garantizar la entrega en tiempo y forma de todos los elementos requeridos para el funcionamiento del servicio. La cobertura estatal busca asegurar la asistencia social, recreativa y nutricional de todos los sectores participantes asignados a las sedes.

Respecto de las inclemencias meteorológicas eventuales derivadas del fenómeno climático de El Niño, la organización ejecutará un monitoreo de carácter diario. Las evaluaciones sobre el desarrollo diario se coordinarán mediante la Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencias para tomar medidas preventivas. Este esquema operativo constituye la metodología habitual implementada por la gestión oficial frente a cualquier contingencia del clima.

El cronograma definitivo junto a las fechas exactas de inscripción se informarán próximamente por medio de los canales institucionales de difusión. La comunidad sanjuanina podrá consultar los requisitos y sedes habilitadas una vez que el ministerio publique la convocatoria formal correspondiente. Se recomienda a las familias interesadas permanecer atentas a los comunicados que emitirá la repartición pública en sus plataformas digitales oficiales.