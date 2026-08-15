Personal del Comando Radioeléctrico Central halló y secuestró una motocicleta que se encontraba abandonada en la intersección de la prolongación de calle Rioja y el lateral interno de la Avenida Circunvalación, en el departamento Capital.

En el lugar, los efectivos localizaron una motocicleta marca Corven Energy de 110 cc, color negro con calcomanías rojas, cuyo dominio es A122CKQ. Al momento de la inspección, el rodado conservaba ambos espejos retrovisores, presentaba un caño de escape marca Molina y contaba con los plásticos de la pechera sin daños visibles, al tiempo que el tambor de arranque tampoco registraba signos de violencia.

Consultas a las bases de datos y actuaciones judiciales

Con las especificaciones del motor (N° 1P527MHJ2023880) y del cuadro (N° 8CVXCH2G8JA228079), el personal policial realizó la correspondiente consulta en la base del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), desde donde se indicó que la motocicleta no registraba denuncia previa ni pedido de secuestro vigente.

Ante esta situación, se puso en conocimiento de lo ocurrido a la base del Sistema Acusatorio, desde donde se dispuso que el fuero no tenía intervención por el momento al no existir una denuncia formal. No obstante, se ordenó el inicio de actuaciones sumarias para establecer la procedencia del vehículo. Finalmente, la motocicleta fue trasladada a la sede de la Comisaría 2° por el móvil jurisdiccional para su resguardo.