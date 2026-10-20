Con el firme objetivo de promover la participación ciudadana y el compromiso democrático de las nuevas generaciones, la Municipalidad de Rawson y el Honorable Concejo Deliberante inauguraron este martes las primeras sesiones del programa “Concejal por un Día”.

En esta edición, estudiantes de 12 escuelas secundarias participan activamente con un total de 23 proyectos elaborados por los propios jóvenes, quienes ocupan las bancas legislativas para debatir y defender sus iniciativas.

La propuesta, desarrollada en el marco de la Ordenanza N.º 628-H, cuenta con el aval del Ministerio de Educación provincial (Resolución N.º 03396) y el reconocimiento de la Cámara de Diputados de San Juan.

Tras un proceso previo de formación y elaboración, las jornadas legislativas se estructuran en tres turnos entre el martes 20 y el miércoles 21 de octubre, con la participación de cuatro establecimientos por cada instancia.

Comunidad y salud mental

Durante los debates, los estudiantes presentaron iniciativas que responden directamente a las necesidades relevadas en sus entornos cotidianos. Los ejes centrales de los proyectos se dividen principalmente en dos áreas. Uno es en el mejoramiento institucional y barrial; y en el segundo eje, la salud mental adolescente.

En el primero, se abordarán propuestas orientadas a optimizar los establecimientos educativos y los espacios públicos de sus zonas de influencia, buscando entornos más seguros, accesibles y adecuados para la comunidad escolar y los vecinos.

En el segundo, es la gran inquietud transversal de los jóvenes y fue expresada por los alumnos de distintas instituciones, con proyectos que plantean la realización de charlas, espacios de contención y actividades de acompañamiento emocional.

Apertura de la sesión

La apertura oficial contó con la presencia del intendente de Rawson, Dr. Carlos Munisaga; el presidente del Concejo Deliberante, Dr. Ignacio Coronado; la vicepresidenta primera, Adriana Díaz; la autora de la iniciativa y vicepresidenta segunda, Romina Ríos; además de concejales, secretarios del gabinete municipal y directivos escolares.

Durante su intervención, el intendente Munisaga destacó el valor formativo de la experiencia: "La democracia nos permite tener libertad, expresar lo que pensamos, participar, presentar iniciativas y ofrecer soluciones para nuestra comunidad. Ustedes hoy están viviendo esa experiencia, aprendiendo cómo funcionan nuestras instituciones y descubriendo que tienen la posibilidad de ser protagonistas de los cambios que necesita nuestra sociedad".

Asimismo, el jefe comunal remarcó que las propuestas juveniles se traducen en realidades concretas: "En la edición anterior de Concejal por un Día, casi todos los proyectos que fueron aprobados ya se hicieron realidad. Eso demuestra que cuando una necesidad de la comunidad se transforma en una propuesta, se debate y después se gestiona para concretarla, gana la democracia".

Por su parte, la concejala Romina Ríos recordó los orígenes del proyecto gestado en su trayectoria social desde 2011 y celebrado en esta gestión: "Lo importante es que estas acciones puedan permanecer más allá de las personas y de las gestiones... Ojalá tengamos muchos concejales por un día durante muchos años más. ¿Y por qué no pensar que alguno de los chicos que hoy están sentados acá pueda convertirse en concejal en el futuro?".

Cronograma de las sesiones

Las actividades legislativas se desarrollan en tres turnos, distribuidos entre el martes 20 y el miércoles 21 de octubre, con la participación de cuatro establecimientos educativos en cada instancia.

La primera sesión se realizó durante la mañana, con la participación de estudiantes de la Escuela Fray Luis Beltrán, Escuela Antonio de la Torre, Colegio Superior N.º 1 de Rawson y Escuela Valle Grande, quienes inauguraron el debate de los proyectos.

La segunda sesión fue en la tarde, con la participación de la Escuela Nicanor Larraín, Escuela Manuel Estrada, Escuela Juan XXIII y Escuela Presidente Sarmiento.

El programa continuará el miércoles 21 de octubre, a partir de las 10 hs. con la tercera y última sesión, que tendrá como protagonistas a los estudiantes de la Escuela Belín Sarmiento, Escuela Saturnino Sarassa, Escuela Salvador Artés y Colegio San Vicente de Paul.

A lo largo de estas jornadas, los jóvenes participan de una experiencia que reproduce el funcionamiento del Concejo Deliberante, con la presentación, exposición y debate de sus iniciativas, acompañados por los concejales y los equipos legislativos del cuerpo.