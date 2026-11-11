La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inició este miércoles 11 de noviembre su calendario de pagos con las primeras acreditaciones del mes, en un esquema que debió correrse debido a que el viernes 6 se conmemoró el Día del Empleado Bancario y luego se sumaron feriados y asuetos los días lunes 9 y martes 10 en el marco de la visita del papa León XIV. Por este motivo, el organismo concentró en esta primera semana múltiples prestaciones que habitualmente se abonan en fechas diferenciadas.

Cobran los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo con DNI terminado en 0, los titulares de AUH, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo con documento terminado en 0 y los beneficiarios de Pensiones No Contributivas con DNI 0 y 1.

El cronograma, que habitualmente comienza en los primeros días del mes, se corrió porque el viernes 6 se conmemoró el Día del Empleado Bancario y luego hubo feriados y asuetos bancarios el lunes 9 y el martes 10 en el marco de la visita del papa León XIV.

Por eso el organismo concentró en esta primera semana varias prestaciones que en otros meses se pagan en fechas distintas.

Jubilaciones mínimas, AUH y embarazo

Los haberes que no superan el mínimo se abonan con DNI 0 este miércoles; el jueves 12 sigue el DNI 1 y el viernes 13 se agrupan las terminaciones 2, 3 y 4. La AUH y la Asignación Familiar por Hijo también arrancan con el DNI 0 y continúan el 12 con el 1 y el viernes 13 con el 2, igual que la Asignación por Embarazo.

Pensiones No Contributivas

Las PNC tienen hoy su primer turno con los documentos terminados en 0 y 1. El jueves 12 cobran las terminaciones 2, 3, 4, 5, 6 y 7, un bloque agrupado por los días sin actividad bancaria, y el viernes 13 cierran los 8 y 9.

Maternidad, pago único y asignaciones de PNC

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario, es decir hoy, para todas las terminaciones de DNI. También este miércoles se abren dos ventanas de cobro que se extienden hasta el 10 de diciembre: las asignaciones de pago único por matrimonio, nacimiento y adopción, con la primera quincena desde hoy y la segunda desde el 25 de noviembre, y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, para todos los documentos.

Qué pasa con el resto del mes

Los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo cobrarán entre el martes 24 (DNI 0 y 1) y el lunes 30 de noviembre (DNI 8 y 9), con un salto el lunes 23 por el feriado por la Soberanía Nacional.

La Asignación por Prenatal se paga del 12 al 18 de noviembre según la terminación del documento y la Prestación por Desempleo Plan 1, del 25 de noviembre al 1 de diciembre. La fecha y el lugar de cobro de cada beneficiario pueden consultarse en mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.