Comenzó en los Tribunales de San Juan la audiencia de formalización contra los tres integrantes de la familia Díaz detenidos por el asesinato de Alan Sebastián Gil Carrizo, el joven de 22 años baleado en el cuello en el barrio Bernardino Rivadavia. Durante el inicio de la instancia impulsada por la UFI Delitos Especiales, uno de los sospechosos decidió declarar ante el juez para dar su versión sobre la pelea fatal en La Bebida.

El testimonio estuvo a cargo de Jorge Antonio Díaz, de 45 años, padre del presunto autor del disparo. En su relato frente al magistrado, el acusado aseguró haber sido reducido durante el enfrentamiento dentro de la vivienda. "En medio del forcejeo me agarraron con mucha fuerza, me trabaron y me mantuvieron agachado sin dejarme mover", expresó Díaz ante las autoridades judiciales.

El imputado continuó con su exposición detallando el momento en que logró liberarse y vio intervenir a su hijo, Isaías Jorge Díaz, de 21 años. "Cuando logré soltarme, vi a mi hijo en medio de la pelea y todo se descontroló", sostuvo el hombre de 45 años. Además, señaló que tras recibir un golpe en medio del tumulto quedó aturdido en el lugar.

Las imputaciones de la Fiscalía

Mientras avanza la audiencia, el Ministerio Público Fiscal define las responsabilidades penales de los tres implicados, quienes se habían entregado voluntariamente con su abogado. A Isaías Jorge Díaz, señalado como autor del disparo, se le atribuye provisoriamente homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego.

Por su parte, para su padre Jorge Antonio Díaz y su tío Emanuel Sebastián Díaz, de 37 años, la Fiscalía analiza cargos por violación de domicilio y lesiones. En esta instancia, los fiscales solicitarán un año de investigación penal preparatoria mientras continúa la búsqueda del arma utilizada y del vehículo en el que habrían escapado.

El origen del conflicto

De acuerdo con los reportes de la investigación, el ataque que terminó con el ingreso sin signos vitales de Alan Gil al Hospital Marcial Quiroga se originó por conflictos de vieja data. Las principales líneas señalan que el enfrentamiento escaló tras los festejos de Boca Juniors y estuvo vinculado con una disputa por una mujer y el supuesto robo de una tarjeta SUBE a un hermano menor del acusado.

En paralelo a la audiencia, familiares, amigos y vecinos se movilizaron frente a Tribunales para reclamar justicia. Entre ellos estuvo Alejandra Carrizo, madre de la víctima, quien previamente declaró que su hijo era amigo del acusado y exigió el esclarecimiento del crimen en San Juan.