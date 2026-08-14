Comenzó la audiencia de "Ernestito" Villavicencio por violación y violencia

Este viernes 14 de agosto por la mañana, la justicia de San Juan dio un paso fundamental en la investigación que involucra al cantante Ernesto Cristian Villavicencio. El artista compareció ante el magistrado Javier Figuerola para participar de la audiencia de control de detención y formalización de la Investigación Penal Preparatoria. El proceso judicial se originó a partir de una denuncia radicada por una menor de edad, quien lo acusa de presunto abuso sexual con acceso carnal, amenazas y lesiones.

La fiscal Alejandra Bazán, integrante de la UFI Cavig, lidera las tareas investigativas para esclarecer los hechos denunciados. Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que "ya existirían varias denuncias contra Villavicencio", situación que obligó a mantener un estricto hermetismo durante las etapas iniciales para proteger la integridad de la víctima.

La detención del sospechoso se concretó durante esta semana tras un operativo realizado en un domicilio ubicado en Capital por orden del juez. Luego del procedimiento, Villavicencio fue trasladado a la Comisaría 4ª, lugar donde estuvo alojado hasta el inicio de la sesión judicial de esta jornada.

Durante el encuentro, la fiscalía expuso los elementos recolectados hasta el momento para avanzar en la determinación de la situación procesal del imputado. El expediente continuará bajo la gestión de la unidad fiscal especializada mientras se definen las próximas medidas legales en el caso.

La denuncia

Según informó la fiscal, el hecho denunciado habría ocurrido durante la noche del viernes y la madrugada del sábado pasado. La detención de Villavicencio, en tanto, se concretó el martes por disposición de la Justicia. Actualmente, permanece alojado en la Comisaría 4ª, en Desamparados.

Por el momento, la denunciante sería su esposa. En paralelo, desde la Fiscalía indicaron que comenzaron a investigar la situación de las hijastras de Villavicencio para determinar si existen otros posibles hechos que deban ser incorporados a la causa.

Quién es “Ernestito” Villavicencio

Ernesto Villavicencio hijo pertenece a una de las familias más reconocidas de la música cuyana. Es hijo de Ernesto “Negro” Villavicencio, histórico referente del folclore sanjuanino y autor de canciones emblemáticas como “San Juan por mi sangre”. Además de su actividad musical, “Ernestito” conduce el programa El Fogón.

En 2022, el músico entregó al Gobierno provincial la primera guitarra que había pertenecido a su padre. El instrumento, que había sido robado y posteriormente recuperado, fue restaurado y donado al Museo de la Difunta Correa, en Vallecito.