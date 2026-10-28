La investigación por la denuncia de presunto abuso sexual contra una adolescente de 14 años durante una fiesta privada en Médano de Oro, en Rawson, ingresó este miércoles en la etapa de formalización. Los dos jóvenes sospechados, de 18 y 19 años, comparecieron ante la jueza Flavia Allende en una audiencia en la que interviene el Ministerio Público Fiscal.

La fiscal Ingrid Schot, de la UFI ANIVI, representa a la Fiscalía en el proceso. Uno de los jóvenes ya se encontraba detenido, por lo que también se solicitó el control de detención. Sin embargo, la defensora de ese imputado se opuso a la medida y cuestionó que se hayan respetado los derechos de su representado durante el procedimiento.

La audiencia busca avanzar en la formalización de la investigación contra ambos jóvenes, en el marco de una causa que se inició tras la denuncia presentada por la familia de la adolescente el sábado pasado.

Cómo comenzó la investigación

El hecho denunciado habría ocurrido durante la madrugada del sábado en una finca de Médano de Oro, en el departamento Rawson. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, la adolescente había concurrido a la fiesta acompañada por un grupo de amigas.

A partir de la denuncia, la UFI ANIVI inició las actuaciones para esclarecer lo sucedido e identificar a los presuntos involucrados. Uno de los jóvenes, de 18 años, fue localizado el domingo en un loteo de Rawson y trasladado a una dependencia policial.

En el marco de la investigación también se realizaron allanamientos y se ordenó el secuestro de teléfonos celulares para preservar posibles elementos de prueba. Los investigadores buscan establecer si otros asistentes pudieron haber presenciado lo ocurrido o si existen registros audiovisuales que puedan aportar información a la causa.

La investigación continúa bajo la intervención de la UFI ANIVI. Mientras se desarrolla el proceso judicial, los dos jóvenes mantienen su condición de investigados y la denuncia deberá ser esclarecida en el marco de las actuaciones correspondientes.