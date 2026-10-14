La Justicia comenzó a investigar la balacera ocurrida en el barrio Nuevo Cuyo, en La Bebida, Rivadavia, donde Leonel Alexander Rojas Vilches resultó herido con perdigones en el pecho. En la audiencia de formalización, se fijó un plazo de ocho meses para la investigación y se dictó un mes de prisión preventiva para tres de los cuatro imputados.

Entre los investigados se encuentran tres hermanos de apellido Paredes Fernández y Pablo Nahuel Castro Montaño. Diego Fabián Paredes Fernández, conocido como “Pomelo”, está señalado como el presunto autor del disparo que alcanzó a Vilches, quien habría sido herido con un arma de fabricación casera, conocida como tumbera.

Los otros dos hermanos son Jonathan Gabriel Paredes Fernández y Axel Steven Paredes Fernández. El cuarto imputado es Castro Montaño, quien pertenecería al grupo contrario. La investigación busca determinar el grado de participación de cada uno en el enfrentamiento.

Una pelea entre dos grupos

Según expuso el Ministerio Público Fiscal durante la audiencia, el episodio se produjo en medio de una disputa entre dos grupos de barrios contiguos. La causa incluye denuncias cruzadas, testimonios y un video que permitiría identificar a algunas de las personas que participaron de la gresca.

La Fiscalía había solicitado allanamientos para detener a los sospechosos y secuestrar armas de fuego. Si bien los procedimientos no permitieron encontrar las armas buscadas, sí se concretó la detención de los cuatro hombres.

Durante la audiencia, los fiscales solicitaron la prisión preventiva para tres de los imputados y medidas menos gravosas para el restante, quien también figura como denunciante y tendría una participación menor en los hechos.

La investigación continuará durante los próximos ocho meses y no se limita a los cuatro detenidos. Los investigadores también buscan establecer si otras personas señaladas por los denunciantes y testigos participaron de la balacera. Las calificaciones legales podrán modificarse a medida que avance la causa.