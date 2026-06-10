La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informó que este miércoles comenzaron las tareas de repavimentación en distintos sectores del microcentro, una obra que obligará a implementar cortes de tránsito y desvíos vehiculares en calles de alta circulación. Los trabajos forman parte de un plan de mejoramiento de la infraestructura vial que busca optimizar la circulación y el estado de las principales arterias de la Capital.

Según informaron desde el municipio, las tareas se desarrollan en calle Caseros, en el sector comprendido entre avenida Libertador General San Martín y Rivadavia. En esa zona, los equipos y maquinaria trabajan en la renovación de la carpeta asfáltica.

Como consecuencia de las obras, se dispuso la interrupción del tránsito, por lo que las autoridades solicitaron a conductores y peatones circular con extrema precaución y prestar especial atención a la señalización instalada en la zona.

Desde Ciudad remarcaron que los cortes serán necesarios para garantizar la seguridad de los trabajadores y permitir el avance de las tareas previstas en el cronograma de obra.

Además, recomendaron a quienes deban transitar por el microcentro planificar recorridos alternativos para evitar demoras y congestiones en las inmediaciones de los sectores intervenidos.

Las obras de repavimentación forman parte de un programa de mejoras urbanas que busca renovar calles con alto nivel de circulación vehicular y optimizar la conectividad en una de las zonas más transitadas de la provincia.

Desde la Municipalidad adelantaron que en las próximas jornadas continuarán las intervenciones previstas dentro del plan de repavimentación, por lo que no se descartan nuevas modificaciones en la circulación vehicular a medida que avance la obra.